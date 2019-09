El Dépor sigue de pretemporada

Está desconectado, no ajusta sus piezas, no tiene automatismos, se muestra débil en las áreas y discontinuo en su juego, no da el nivel, le faltan un ramillete de jugadores... El Dépor parece estar de pretemporada y no se lo puede permitir. La extenuante Liga de Segunda le ha atropellado en dos partidos. Sí, claro, que podía perder ante dos recién descendidos, pero el problema ha sido el cómo. Duele, preocopa. El Rayo, un equipo con calidad, pero verde y que da facilidades, remontó sin despeinarse. Encontró todas las autopistas del mundo hasta el descanso para llegar a Dani Giménez. Ocho goles encajados en tres partidos, el nivel coruñés en ese primer acto es de conjunto de media tabla que tiene que mirar para abajo para no verse metido en la lucha por coquetear con la Segunda B. La dura realidad. La mano de Anquela no se nota, precisamente, para bien. Quien haya visto hoy a su grupo se podría preguntar qué ha hecho en todo el verano. Y los deberes en el mercado también se han dejado para el final. Todo se le junta a un Dépor que necesita una tremenda metamorfosis para ser un equipo, para aspirar a lo que tanto anhela.

Como siempre últimamente, el partido empezó torcido para el Dépor y para Anquela. La desgracia anunciaba malas noticias. Un día una apendicitis, otro una lesión en el calentamiento. Longo notaba un pinchazo en el muslo y se iba al limbo la intención del jienense de juntar a dos arietes, aunque con uno de ellos tirado a la banda. No se atrevió a colocar a Cristian Santos y recurrió a la apuesta del Teresa Herrera del medio del campo hacia adelante. Nada se sucedió de la misma manera. Aketxe marcó pronto. Ni con esa ventaja. El regalo del meta Alberto no tardaría mucho en devolvérselo el Dépor a su rival en repetidas ocasiones y de variadas formas.

El equipo coruñés ahondó en ese tremo del duelo en los males que ya se le veían viendo en las últimas semanas. Involución. Un equipo largo, mal ideado, que se quedaba a medias en todo. La presión era muy desacompasada y cada vez que el Rayo la superaba, que era casi siempre, cundía el pánico entre jugadores y afición. Llegaban fácil y a oleadas, tampoco podía frenar las acometidas la zaga por sus miedos y la falta de contundencia. El cóctel se remató con una vergonzosa fragilidad en el área. En el primer tanto, Mario Suárez remata solo en el área con Mujaid quedando expuesto en la foto de la jugada. En el segundo, Álvaro se llevó un balón en el aire en el que Caballo y Borja Valle no hicieron medio defendiendo. Los males eran todos, el abismo ante el deportivismo.

El Rayo remontó. Muy fácil. Pudo marcar más, Mario Suárez era el rey del duelo, jugaba a su antojo. La cara de Anquela era un poema, entre enfadado y descompuesto. Las carencias no acaban únicamente y exclusivamente sin balón, también las había y muchas con. Gaku, la supuesta estrella, sigue con su involución. Se pierde en el repliegue, desaparece, falla pases fáciles, blandísimo en las disputas. Ahora mismo el equipo no se sostiene con él en esa posición. Lo mejor para los blanquiazules en ese primer acto fue el resultado. Sí, Koné y Borja Valle tuvieron oportunidades para hacer el segundo, pero su rival, muchas más. Dando pena y aún tenía que dar gracias.

Esta vez el descanso sí le sentó bien al Dépor. La imagen de la primera parte había sido como para estar profundamente inquieto. Una de las indicaciones básicas de Anquela fue adelantar las líneas y el efecto de esta medida y de su buena ejecución se notó de inmediato. Presionaba mejor, empezaba a crear peligro, a tener ocasiones. Aketxe casi celebró el empate tras rematar a placer un centro fruto de una soberbia jugada blanquiazul de banda a banda. Había regalado el primer acto, pero al menos era otro equipo en el inicio el segundo. Sin excesos, pero al menos lo justo y necesario. Competía, que no es poco.

Paco Jémez vio el agujero y pronto reforzó la media. A Anquela no le quedaba más remedio que mover pieza pronto. Sentó al japonés, que sigue sin ser diferencial después de su gran partido en la jornada inaugural. Christian Santos también fue requirido en breve. Le tocaba hacer de apagafuegos, nada nuevo. Hasta tuvo su oportunidad un David Sánchez, al que no le pudo ni mucho menos la presión, hasta sacó a pasear alguno de sus habituales caños que lució en pretemporada. El conjunto madrileño lo estaba paando mal, pero el Dépor no era capaz de traducir su mejor tono, por momentos superioridad, en ocasiones. Su vía de llegada principal a la portería de un dubitativo Alberto eran lo misiles de Aketxe a balón parado. Olían a gol, se quedaron en eso. Al Dépor se le estaba escapando el duelo entre las manos.

Rondó, el área pero no consiguió nada en los últimos minutos. Abusó del juego en largo fiándolo todo al venezolano, que tiene sus cualidades, pero no juega con una varita mágica. Cuando el equipo coruñés estaba empujabando, aunque sin ocasiones, y parecía que iba a animarse a dar el último arreón en el descuento, llegó el tercero del Rayo en un rechace. Pudo haber empatado, tampoco lo merecía. Los problemas de este equipo van más allá de un resultado, son muchísimo más profundos. Se lo tiene que hacer mirar. Las semans corren, esta Segunda División no espera por nadie.