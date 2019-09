Paco: "Si no se consigue el ascenso el único responsable seré yo"

Paco Jémez declaró ayer que "cualquier entrenador de Segunda querría tener la plantilla" que tiene este año en el Rayo Vallecano y aseguró que con esos jugadores le tienen que "exigir el máximo" y si no se asciende el máximo responsable será él. El Rayo Vallecano recibe esta jornada en su estadio al Deportivo en busca del primer triunfo de la temporada tras dos empates seguidos ante Mirandés y Sporting. "En pretemporada yo pido y pido a mi club. Es normal. Con la plantilla que el Rayo ha hecho me tienen que exigir el máximo. Si no se consigue el ascenso el único responsable seré yo. Estoy muy contento con lo que tengo. Cualquier entrenador de la categoría querría tener la plantilla que tengo yo", explicó el exjugador del Deportivo y actual entrenador del conjunto vallecano.

"Estoy con muchas ganas y mucha confianza en el equipo, al que cada vez veo mejor. Esta Segunda es la mejor que hay sin lugar a dudas con muchos equipos luchando por el objetivo y eso es bueno para todos", dijo Jémez en conferencia de prensa.

"Quiero agradecer a todos los jugadores su compromiso profesional. Algunos han tenido ofertas muy importantes en este mercado y han dado todo cada día trabajando. Se han ganado todo mi respeto", confesó el exdeportivista. Uno de los temas que más preocupa a Jémez es la crisis que se vive entre la afición y la directiva, puesto que esta tarde, antes del partido, está prevista una manifestación en contra de la gestión de Martín Presa.

"Necesitamos confianza de todas las partes para arreglar el tema social. Desde aquí pido que mañana [por hoy] todos acudan al campo porque el equipo lo necesita. Hay que buscar soluciones y el club también quiere arreglarlo", señaló. Esta semana, el Rayo Vallecano ha incorporado a sus filas al lateral izquierdo Antonio Luna y al central croata Antonio Milic, dos jugadores contrastados para completar la plantilla para esta campaña.