Es un 'chollo'

La base del éxito de cualquier equipo esta en recibir el menor número de goles posible y hacerse fuerte en casa. Dos normas básicas. Sin embargo, el Deportivo incumple de forma flagrante la segunda, ya que lleva encajados ocho goles en tres partidos, una cifra altísima para un equipo que quiere ascender. Con esta media de goles recibidos el equipo coruñés solo podrá aspirar a la permanencia, y si lo consigue encajar con la facilidad que lo hace y ofrecer esa debilidad defensiva que está mostrando el equipo blanquiazul en estas tres primeras jornadas implica que, además, tenga que hacer un mínimo de tres goles por partido para intentar sumar, es decir para empatar, pues si quiere ganar tendría que alcanzar la cifra de cuatro tantos, algo inusual en esta categoría.

La pasada temporada no consiguió el Deportivo el objetivo del ascenso no solo por su nefasto encuentro en Mallorca, fue el definitivo, sí; pero jugó la promoción porque no se hizo fuerte en casa -otra de las premisas básicas para lograr el éxito- un problema para los blanquiazules, que ahí perdieron el ascenso directo.

Este verano solo había encajado un gol en toda la pretemporada, muestra teórica de una seguridad encomiable, fue un espejismo ya que los rivales eran claramente de categoría inferior. Un solo gol en todos los amistosos es un dato ficticio como muestra que en tres partidos contra rivales de verdad vio perforada su portería en ocho ocasiones, demasiadas. Y lo que es peor, concede muchísimas más opciones al rival con lo que los marcadores incluso pudieron ser más abultados.

Esta noche estará la plantilla cerrada y Anquela tendrá a partir de mañana a su disposición a todos los futbolistas con los que afrontará la Liga, por lo menos hasta diciembre, son tres meses, muchos partidos para cambiar cosas, pero hay algo que no se aprecia o hay conceptos que no se dominan individualmente o no se aplican colectivamente.