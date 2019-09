"Cuando uno no es sólido se paga y no lo fuimos en las áreas"

Aketxe anotó el segundo gol de su cuenta particular, el que sirvió para poner por delante al Deportivo en Vallecas, pero de poco sirvió porque los blanquiazules acabaron sucumbiendo y encajando el mismo marcador de una semana atrás en Huesca. "Cuando uno no es sólido lo acaba pagando", explicó el centrocampista vasco en Vallecas. "Y nosotros no lo fuimos „sólidos„ en ninguna de las áreas", es decir, ni en defensa ni en ataque.

El vasco tuvo en sus pies el 2-2, pero lanzó contra un defensa. "Vi el gol, el balón me vino muy bien y golpeé para la zona más cómoda para mí, pero al final apareció un defensa y despejó la pelota; fue una pena", confesó el goleador de ayer a la conclusión del encuentro.