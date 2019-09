El Deportivo ofrece los peores números de esta década en Segunda

El Deportivo regresará a Riazor con una obligación inesperada a estas alturas de la competición, pues recibirá al Albacete (sábado, 16.00 horas) con la imperiosa necesidad de vencer y de convencer. Necesita los tres puntos para no descolgarse más en la clasificación y para darle una mínima alegría y aliviar a una sufrida parroquia que no para de recibir sinsabores; tiene que ganar de manera convicente para demostrar ante los suyos que es un equipo que sabe correr y también jugar. Algo que hasta la fecha no se vio, y mucho menos en los dos partidos consecutivos que jugó a domicilio en Huesca y en Vallecas. Es un equipo frágil, que concede demasiadas ocasiones y encaja con facilidad, de hecho es con ocho goles el equipo más batido de la categoría, empatado con el Tenerife.

"Problema estructural". Las causas del desastre defensivo del equipo coruñés hay que buscarlas en el aspecto colectivo, "es un problema general, un problema estructural", dijo Borja Galán tras la debacle de Vallecas. Poco menos que se puede decir que existe un grave problema de organización. Lo que viene siendo que se trata de un equipo sin trabajar o muy poco trabajado. Con mucho espacio entre líneas y que defiende mal todos los balones laterales que llegan a las cercanías de la portería.

Demasiadas concesiones. Si haber encajado ocho goles en tres partidos ya es de por sí serio, lo es mucho más las numerosas posibilidades que ofrecen a los adversarios. En el partido del estreno en Riazor, el Deportivo había solventado prácticamente el encuentro con el segundo tanto, pero le dio vida al Oviedo con sus errores. Igualaron los asturianos los dos goles que llevaban a favor los coruñeses y pudieron hacer más, pero un golazo de Christian mitigó todo y pudo proporcionar la coartada perfecta. En Huesca, el encuentro estaba casi decidido en el descanso; hubo una mínima reacción incluso tras el 3-0 y con el tanto de Christian tuvo posibilidades de empate; pero un cambio de marcha, un paso atrás, dio alas de nuevo a los locales. Algo parecido sucedió el domingo en Vallecas. Tras el descanso parecía que el Deportivo podía, pero otro paso atrás„abandonar la presión y regresar al pelotazo„ permitió la recuperación de un Rayo en apuros.

Falta de contundencia en las áreas. Los partidos se deciden en las áreas, y en estas parcelas es donde se notan los graves fallos del cuadro blanquiazul. Falta contundencia y orden cuando se trata de defender, y mucho acierto cuando hay que anotar. En Vallecas los locales fueron los grandes dominadores en estas zonas del campo; fueron solventes en los alrededores de su propia portería y controlaron todos los balones, incluso en segundas jugadas, cuando se encontraban en la zona defensiva de los blanquiazules. Mario Suárez remató cómodo y solo un córner en la jugada del gol del empate „Álvaro había finalizado con una volea el córner anterior, aunque lejos de la portería de Dani Giménez„; en el segundo tanto rayista, el propio Álvaro controló y bajó el balón ante Borja Valle y Diego Caballo para fusilar al portero blanquiazul; y en el tercero nadie reaccionó. Otro remate, se fue al palo, tras un centro y el posterior rechace para Pozo rodeado de defensores deportivistas. Falta de intensidad.

Las bajas en la zaga. Podría tener el Deportivo un mínimo atenuante en los problemas físicos con los que se encontraron varios futbolistas de la defensa. La tardía recuperación de David Simón; la rotura de los huesos de la nariz de Diego Caballo; la lesión en la rodilla de Michelle Somma; la operación de apendicitis de Peru Nolaskoain. Circunstancias que obligaron a Anquela a alinear en Vallecas a Mujaid, el central del Fabril de apenas 19 años. Poco tendría que influir „solo su inexperiencia„ porque el fabrilista se ejercita todos los días con los compañeros del primer equipo, e incluso disputó varios minutos durante la pretemporada. Los conceptos tendría que dominarlos, pero la duda es si existen.

A seis puntos del ascenso directo. Las dos derrotas consecutivas sufridas en Huesca y en Vallecas condujeron al Deportivo a la decimocuarta plaza a seis puntos de los dos primeros puestos, que son los que conceden esl ascenso directo. Solo el Cádiz y el Fuenlabarada (9 puntos) lograron el pleno de victorias en estas tres primeras jornadas. En las tres temporadas anteriores en Segunda, el equipo blanquiazul nunca había estado tan lejos de la cabeza ni presentado unos números tan pobres. En la pasada temporada, el equipo de Natxo González era octavo con 5 puntos „una victoria y dos empates en tres encuentros disputados a domicilio„ y tres goles encajados; en el curso 13-14, con Fernando Vázquez en el banquillo, los deportivistas ocupaban la sexta plaza con seis puntos „dos victorias y una derrota„ y solo un gol en contra; en la campaña 11-12, con José Luis Oltra como entrenador, los números eran iguales, aunque con cuatro goles encajados.