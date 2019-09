Anquela hará debutar a cuatro de los fichajes esta tarde en el Moncho Rivera

Anquela no tiene tiempo que perder con las nuevas incorporaciones. Los cuatro fichajes que tiene disponibles (Montero, Salva Ruiz, Sasa Jovanovic y Beto da Silva) se encuentran en la relación de 20 futbolistas que viajarán esta tarde a Ferrol para jugar el Memorial Moncho Rivera en A Malata a las 20:00 horas ante el Racing. El único que faltará entre los nuevos es Víctor Mollejo, que aún no se ha incorporado a la disciplina blanquiazul al estar citado con la selección española sub 19.



El técnico ha decidido además reservar a Dani Giménez y a Koné, que se suman a las bajas por lesión o compromisos internacionales de Gaku, Somma, Peru Nolaskoain, Borja Valle y Samuele Longo. En la lista hay también siete fabrilistas, la mayoría habituales como Javi Sánchez, Mujaid, David Sánchez, Valín o Gandoy y otros menos citados como el meta Boian Viorel o el delantero Pedro Martelo.