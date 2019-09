Carmelo: "La plantilla es competitiva"

Al cierre frenético del mercado la madrugada del lunes le siguió ayer la comparecencia del director deportivo, Carmelo del Pozo, para analizar los movimientos de última hora del club. A los cinco fichajes firmados sobre la bocina se sumó la salida de Diego Caballo en una serie de operaciones desencadenadas a partir de la cesión de Diego Rolan. La salida del delantero uruguayo era un requisito imprescindible para terminar de perfilar una plantilla que ayer dio la bienvenida a Salva Ruiz, Jovanovic, Beto da Silva y Montero en la ciudad deportiva de Abegondo a la espera de que se una también Mollejo, concentrado estos días con la selección española sub 19. Sus incorporaciones pusieron el punto y final a un verano plagado de altas y bajas que Carmelo del Pozo calificó como "complicado". "Ha sido un mercado muy complicado. De por sí teníamos la dificultad planteada por el final de Liga pasada tan tardía", dijo.

Un mercado con dificultades. El director deportivo destacó que el club tuvo que hacer frente a un importante ajuste como consecuencia del ascenso frustrado a Primera División, pero a pesar de ello se mostró "satisfecho" con el equipo que se ha confeccionado. "Entendemos que la plantilla es bastante competitiva", reflexionó ayer en la ciudad deportiva.

De la "columna vertebral" a una profunda reestructuración. El "plan de viabilidad" acometido para competir una temporada más en Segunda División ha desembocado en una importante reconstrucción del equipo, por más que nada más finalizar la temporada el director deportivo mostrara su deseo de mantener la "columna vertebral" del equipo que rozó el regreso a Primera División. Del Pozo argumentó ayer que aquello consistió en una "estrategia" para asegurarse mejores condiciones en los traspasos. "Había que hacer ajustes de plantilla, económicos y estructurales. Había que sacar los jugadores más caros para el club y por eso era necesario mostrar fortaleza", justificó sobre sus palabras. "La idea era tener armas para demostrar a otros clubes que los jugadores no van a salir fácil", añadió el director deportivo.

El límite salarial, aún por definir. Carmelo del Pozo se resistió ayer a desvelar cuál será el límite de gasto del club para la plantilla y el cuerpo técnico, aunque aventuró que podría estar entre el "cuarto y el séptimo" de la categoría. "No sé exactamente la cifra, sé el arco en el que me puedo mover. Estaremos entre el cuarto o el séptimo, pero no lo sé con seguridad. Lo que haces es ajustar el presupuesto al dinero que te dan. Nuestra ventaja es que nos aseguramos que los contratos, si en el segundo año teníamos que seguir en esta categoría, fuesen viables", subrayó.

Rolan, Cartabia y los últimos en llegar. El director deportivo también se detuvo en la salidas de Catabia, al que agradeció su comportamiento, y de Rolan. Del uruguayo desveló que Juárez se hará cargo de su ficha y de la amortización de su fichaje correspondiente a este año. Carmelo subrayó que su salida era imprescindible para cerrar llegadas como las de Montero y Mollejo, a los que agradeció su voluntad por recalar en el Deportivo.