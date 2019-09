Beto da Silva: "Todos tenemos altos y bajos y cometí errores, pero ahora tengo una bonita oportunidad"

Beto da Silva fue la gran sorpresa en el día del cierre del mercado de fichajes. Al peruano nadie le esperaba y hasta el propio Carmelo del Pozo reconoció que su llegada fue uno de los condicionantes que facilitaron la salida de Rolan hacia México, pero él está dispuesto a amarrarse a una ocasión única. Tras estrenarse muy joven en su país, su trayectoria ha sido errática y anhela un poco de estabilidad. El razonamiento de Beto da Silva tiene incluso un punto de rehabilitación. "En cuanto me dijeron que me quería el Dépor, no lo dudé, me quería venir ya. Empecé muy joven con 16 años en Sporting Cristal, la selección también me llegó pronto. Todos tenemos altos y bajos. Cometí errores en algunas decisiones, pero ahora tengo una bonita oportunidad". El extremo o delantero se mostró entusiasmado por el recibimiento, a pesar del poco conocimiento que tiene Anquela de sus condiciones, y aseguró que su implicación será máxima, aunque llegue en calidad de cedido.