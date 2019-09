Montero y Salva Ruiz, de la firma al once

La premura con la que el Dépor agilizó todas las gestiones tras levantar el tapón de Rolan aboca a los fichajes a debutar casi sin anestesia. Anquela se cansó de proclamar que tenía un problema de efectivos en la retaguardia antes de visitar al Rayo y una semana después, ya con soluciones externas, no va a dudar en emplearlas. Segundo entrenamiento del central Javi Montero y del lateral Salva Ruiz y ambos reciben señales inequívocas de su técnico de que serán importantes esta temporada. Ya lo sabían de boca de Carmelo del Pozo y ahora llega el refrendo sobre el césped. Los ex de Atlético y Valencia integraron una teórica defensa titular ante el Albacete en el ensayo táctico de ayer compartiendo responsabilidades defensivas con David Simón y Lampropoulos. Esta retaguardia se enfrentó a otro equipo en el que Koné estaba en ataque secundado por un trío en la media formado por Álex Bergantiños, Vicente Gómez y Ager Aketxe. Todo apunta a que estos hombres, junto a Dani Giménez, formarán parte de la apuesta de Anquela este fin de semana en Riazor ante el equipo manchego y solo quedan dos dudas por resolver: qué jugadores ocuparán las bandas tras la presumible baja de Borja Valle y cómo se dispondrán los tres elegidos para sostener la media apostando por un 4-2-3-1 o por un 4-1-4-1.

A Anquela se le notó enérgico y a Montero ya se le pudieron ver algunas de las cualidades que anunciaba: contundencia, tranquilidad con la pelota... Hay muchas esperanzas depositadas. Él no se arruga. A pesar de sus 20 años y que su futuro se ha dilucidado en el último día del mercado de fichajes, el central reconoció que no le habían faltado propuestas y tiene aún muy presente por qué eligió al Dépor: "Es un reto importante, vengo a hacer un gran año. Había varios equipos que me querían, pero decidí venir aquí porque es un histórico, por el club, por la ciudad y por la afición". El andaluz no ocultó que tuvo "en cuenta" la trayectoria de Duarte y Marí la pasada liga y que también "influyó un poco para venir" que Mollejo le acompañe en esta aventura. "Es un luchador, está muy comprometido", apuntó sobre su compañero.

Montero llega al "100%" y para jugar, a pesar de los problemas que tuvo en uno de sus tobillos. Su fichaje se espera que resuelva en parte las deficiencias defensivas de un Dépor que encajó ocho goles en tres partidos. El central no quiso ahondar en esa problemática, aunque se ofreció a "ayudar en todo lo que sea posible".