"El trabajo de la dirección deportiva ha sido excelente; aquí vamos perfectamente coordinados"

El entrenador deportivista, Juan Antonio Anquela, se refirió ayer al reciente cierre de mercado y a su papel en la llegada de jugadores después de dejar caer en un medio de comunicación peruano que no estaba al corriente de la llegada de Beto da Silva. "Si queréis buscar tres pies al gato, se le busca, pero hay cosas muy simples. Antes el entrenador decía quiero este, este y este, el director deportivo no existía. El fútbol ha avanzado y hay que adaptarse. Las cartas están boca arriba. Me dicen: 'Esto funciona así, ¿te interesa? Me interesa'. Las reglas están marcadas desde el primer minuto", reflexionó.

Anquela, para despejar cualquier duda, aseguró que trabaja codo con codo con la dirección deportiva y alabó su trabajo este verano. "Aquí vamos perfectamente coordinados. Todo lo que se hace, Carmelo me lo comunica", subrayó. "El trabajo de la dirección deportiva ha sido excelente", añadió acerca de los movimientos que se han producido en el equipo.