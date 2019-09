Triple presentación en Abegondo

Triple presentación hoy en Abegondo de una triada de recién llegados al Dépor: Sasa Jovanovic, Víctor Mollejo y Salva Ruiz. Los tres estuvieron acompañados por el director deportivo de la casa blanquiazul, Carmelo del Pozo, en sus primeras intervenciones como futbolistas del Deportivo.

JOVANOVIC

El futbolista serbio Sasa Jovanovic, nuevo jugador del Deportivo, ha destacado la "grandeza" del conjunto gallego y la "espectacular" afición con la que cuenta y de la que podrá disfrutar este sábado ante el Albacete en la cuarta jornada de LaLiga.

"Estoy muy feliz, muy contento por firmar el contrato con el Dépor, un club tan grande, con una afición espectacular", dijo el jugador, de nacionalidad serbia, en una conferencia de prensa de su presentación.

El centrocampista, que llega cedido por el club Al-Fateh de Arabia Saudí, debutó con el Deportivo el pasado miércoles en un amistoso con el Racing de Ferrol (1-1) y aseguró estar preparado para debutar con la camiseta blanquiazul ante el Albacete en partido oficial.

"Yo estoy preparado. En Arabia jugué antes de venir, pero hay que ir poco a poco. Si juego, juego; si no, a entrenar", advirtió.

Jovanovic, que ya conoce LaLiga de su paso por el club de Córdoba, que le traspasó al Al Fateh a principios de año, agradeció el recibimiento brindado en el equipo gallego.

"Desde el primer día, compañeros y cuerpo técnico me han acogido con mucho cariño. Ahora toca trabajar, jugar bien y ojalá volver a Primera este año. porque un club como el Dépor merece esto", indicó.

El futbolista que ejerce de extremo afirmó que se siente "más cómodo" jugando en la banda derecha, pero también lo puede hacer en la izquierda.

MOLLEJO

Víctor Mollejo, que llega a A Coruña cedido por el Atlético de Madrid, ha asegurado este viernes en su presentación que no se "planteaba salir" del conjunto madrileño, pero la opción de vestir de blanquiazul le sedujo y hizo que lo tuviera "claro".

"Tengo 18 años, no me planteaba salir del Atlético, pero cuando salió lo del Dépor tenía claro venir aquí y no me costó esperar. Estoy muy contento de haber venido", comentó en su primera comparecencia como deportivista.

Mollejo se ha incorporado este viernes tras haber estado concentrado con la selección sub-19, con la que marcó el pasado miércoles y a la que pidió "permiso" para ponerse "lo antes posible" a las órdenes de su nuevo entrenador, Juan Antonio Anquela, en el equipo gallego.

Su deseo, dijo, es "demostrar" lo que vale en un equipo "histórico" en el que espera seguir evolucionando y al que ha llegado también aconsejado por su excompañero en el Atlético B Óscar García 'Pinchi', ahora en las filas del Extremadura.

"Todo jugador cree que el Dépor es un buen sitio para crecer. Influye que tengo una amistad íntima que estuvo aquí tanto tiempo", dijo en alusión al canterano del Deportivo.

También le ayudó a la hora de decantarse por la oferta del conjunto blanquiazul la presencia en la plantilla de Francisco Montero, otro canterano del Atlético con el que llega de la mano.

"Ayuda mucho tener un apoyo como él. Llevamos seis años juntos, prácticamente viviendo todas las horas del día", explicó.

El extremo indicó que llega al Deportivo "bastante en forma" y preparado para lo que el entrenador "decida".

SALVA RUIZ

El lateral Salva Ruiz, nuevo jugador del Deportivo, se ha mostrado este viernes "muy contento" por haberse incorporado al conjunto coruñés en propiedad después de haber estado "esperando hasta el último día" del mercado para salir del Valencia, que le ha traspasado a la entidad blanquiazul.

"El Deportivo es un club importante y estoy muy contento por estar aquí. Fue algo complicado estar esperando hasta el último día, pero durante todo el verano el club me transmitió su interés y eso fue importante para mí, para convencerme. Desde el primer momento estuve muy interesado", indicó el lateral izquierdo.

Ruiz recordó que "había otro club del que era propiedad", en referencia al Valencia, "y había una situación un poco complicada", en alusión a las diferencias entre la dirección deportiva y los propietarios del club.

El jugador que estuvo las dos últimas temporadas cedido en el Mallorca, con el que ascendió de Segunda B a Primera, comentó que el Deportivo "tiene que estar en Primera sí o sí".

"Hace relativamente poco estaba luchando por títulos y por afición e historia tiene que estar en Primera el año que viene", sostuvo.