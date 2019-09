Con todo, que es lo puesto

En la previa del partido contra el Albacete hubo tiempo para una nueva presentación, la de los tres futbolistas que todavía no habían posado en Abegondo: Jovanovic, Mollejo y Salva Ruiz. El exterior serbio y el lateral zurdo llevan desde el martes entrenándose con sus nuevos compañeros, mientras que el atacante se incorporó más tarde „a causa de sus obligaciones con la selección sub 19„, aunque los tres estarán en condiciones de jugar esta tarde ante el Albacete. De hecho entraron en la convocatoria de Juan Antonio Anquela, al igual que Montero y Beto da Silva, también firmados el pasado lunes. Tienen que estar porque el primer equipo no disponía de futbolistas de la primera plantilla para completar la convocatoria, quizá por eso esté también David Sánchez, que ya se estrenó en Vallecas. No hay más futbolistas; y menos mal que esta semana llegaron cinco.

La "historia"

Los tres nuevos coincidieron en destacar la importancia y la "historia" del Deportivo a la hora de aceptar la propuesta que le efectuó el club coruñés. · Desde el primer momento estuve interesado" en la propuesta del Deportivo, declaró Salva Ruiz „el único que llega en propiedad„. "Fue algo complicado al estar esperando hasta el último día, pero desde el principio el club me transmitió su interés y eso fue importante para mí", declaró el lateral ayer en la sala de prensa de Abegondo.

Jovanovic es un futbolista veloz y fuerte, que busca el espacio para recibir el balón, pero también sacrificado en defensa, a ser posible "por la banda derecha". Su objetivo es alcanzar el ascenso con el conjunto coruñés algo que "un club como el Deportivo merece", destacó en su intervención. Hoy se presume será titular, algo para lo que viene preparado. "En Arabia estaba jugando antes de venir", recordó. "Si juego, juego; si no, a entrenar", especificó.

Finalmente, Víctor Mollejo reconoció que en principio no tenía ninguna intención de salir de Madrid. "Tengo 18 años, pero una vez que se produjo el interés del Deportivo lo tuve muy claro", reconoció el goleador e internacional sub 19. "Todos sabemos que el Deportivo es un gran equipo, además para crecer, y una gran amistad „Pinchi„ influyó en mi decisión". También lo hizo que Montero aceptase vestir la camiseta blanquiazul. "Llevamos seis años juntos, pasamos casi todas las horas del día", dijo.

Mollejo no estará, inicialmente, en la alineación titular de esta tarde, pero se muestra dispuesto a jugar , ya que están en condiciones de hacerlo, y le da igual la demarcación, ya que está "acostumbrado a jugar en cualquiera de los puestos· de vanguardia, ya sea por el centro ya sea por las bandas. Los tres están dispuestos, pero solo Salva Ruiz y Jovanovic saldrán desde el inicio, de hecho ya se estrenaron con la camiseta blanquiazul el pasado miércoles en A Mala, en el memorial Moncho Rivera contra el Racing de Ferrol. Hoy, ya será en Riazor y en un partido oficial.