"La derrota es un palo muy gordo, merecimos bastante más"

A Juan Antonio Anquela le tocó digerir ayer otro revés, el tercero consecutivo desde que arrancó el campeonato, y por su semblante en la sala de prensa después de la derrota contra el Albacete no fue sencillo. El entrenador deportivista razonó que el tropiezo fue inmerecido para los suyos por juego y oportunidades y evitó centrarse en exceso en las decisiones arbitrales.

"Es un palo muy gordo", reconoció; "porque en la segunda parte hemos generado juego, ocasiones y hemos estado ahí". "Hemos merecido bastante más de lo que ha sido el resultado", añadió Anquela sobre el marcador final.

El entrenador deportivista, sin embargo, no obvió los problemas del equipo en la construcción del juego y la falta de acierto exhibida contra los manchegos. "No hemos tenido claridad de ideas para sacar el balón desde atrás. Cuando lo hemos llevado a banda lo hemos hecho bien, pero otras veces hemos sido poco precisos", reconoció. "El equipo tiene sus limitaciones, me refiero a que estamos un poco acelerados, pero hoy (por ayer) no debíamos haber perdido nunca", razonó.

Anquela, al igual que hicieron sus jugadores, subrayó el "margen" que todavía tiene el equipo para solucionar sus lagunas. "Tenemos mucha margen de mejora, eso es evidente. Los resultados no nos están acompañando y el fútbol se mueve por resultados. Hoy (por ayer) no hemos ganado, pero el equipo en la segunda parte me ha gustado bastante", argumentó.

El técnico no se detuvo en la acción del penalti, pero sí calificó como una "equivocación" no haber revisado el tanto anulado a Víctor Mollejo.