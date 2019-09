Exjugadores del Zaragoza dicen que no hubo prima por la permanencia

La quinta jornada del juicio por el posible amaño del encuentro entre el Levante y el Zaragoza en 2011 arrancó con la declaración de los tres últimos exjugadores del equipo maño acusados, que negaron que hubiera algún tipo de prima especial antes de ese choque por la permanencia.

Los tres exfutbolistas que declararon fueron el húngaro Adam Pinter, el checo Jiri Jarosik, que no contestó al fiscal y el holandés Said Boutahar. Los tres coincidieron en que desde el Zaragoza no se les prometió ninguna paga extraordinaria por ese objetivo y, por tanto, no la cobraron en efectivo como asegura la entidad.

De hecho, Pinter dijo no saber ni de las primas generales que el resto de sus compañeros sí que ha reconocido que se pactaron con el club entre noviembre y diciembre de 2010.

En total, han sido dieciocho los exjugadores del Zaragoza los que han declarado y, con la excepción del húngaro, solo reconocieron haber pactado y recibido esas primas generales.

Todos negaron una supuesta prima especial, que el club afirma haber pagado y que correspondería a un recibí firmado por Gabi Fernández, que aseguró que se sintió engañado porque entendió que era un documento en el que se convertían en primas el dinero que cobraron durante el año por diferentes conceptos y que en el caso de no haber logrado la permanencia se les habría descontado de su salario.

También nueve jugadores que recibieron entre 85.000 y 90.000 euros, junto con el exentrenador Javier Aguirre y el exdirector deportivo, Antonio Prieto, negaron que fuera una prima especial tal y como defendió el representante del club y el expresidente Agapito Iglesias.

Siete de esos futbolistas y Aguirre dijeron que devolvieron ese dinero en efectivo a Iglesias o a gente de su confianza, mientras que Antonio Prieto, el exdirector deportivo, Toni Doblas y Carlos Diogo, manifestaron que entendieron que eran atrasos y se lo gastaron.

Los últimos exfutbolistas del Levante acusados han alegado que era periodo de exámenes o haberse trasladado a casa de sus padres ese verano para justificar el descenso de gastos y extracciones bancarias en ese periodo.

Héctor Rodas señaló que vivir en casa de sus padres, y tener exámenes de la Universidad, hizo que gastara menos tras ese choque; un descenso que la agencia tributaria señaló que fue el 99% en cuanto al importe de sus compras con tarjeta de crédito, según el fiscal. No dio una explicación concreta por no haber sacado dinero entre septiembre de 2011 y julio de 2012.

Cristhian Stuani explicó que regresó a Uruguay tras ese choque "a la casa familiar donde mi padre atendía los gastos, y no usaba ni la tarjeta ni hice retiros en España". El delantero dijo que durante el año mandaba dinero a su progenitor para ayudar a sufragar esos gastos.

Rafa Jordá dijo que si aquel verano gastó menos fue porque vendió un coche meses antes y usó ese dinero, y también porque logró un mejor alquiler de un apartamento que tiene en Benidorm; y Jefferson Montero explicó que los gastos de ese verano en Ecuador los hizo principalmente de la cuenta que tiene en su país.

Vicente Iborra explicó al fiscal que si no retiró dinero entre el 17 mayo y el 22 de junio fue "porque es un periodo estival, que paso entre mi pueblo y el de mi mujer y los gastos no son tan altos". Señaló que sus retiradas entre el 1 de mayo y octubre fueron más altas en 2011 que en 2010, y que en ese 2011 hizo varios pagos importantes con tarjeta.

Gustavo Munúa, exportero del Deportivo y exentrenador del Fabril y guardameta del Levante en ese encuentro, también contestó solo a su abogado, e igualmente defendió un informe de su perito que demostraría que sus gastos de sus cuentas en Uruguay, donde estuvo de vacaciones, fue incluso mayor en 2011 que en 2010.

El guardameta uruguayo recordó que fue uno de sus mejores partidos de la temporada. "Tuve trabajo y tuve pericia en muchas ocasiones en el partido", señaló en sus respuestas.

Sergio Ballesteros, solo contestó a su abogada y al juez, y negó que como capitán tuviera ninguna "influencia" sobre la plantilla y que hubiera negociado con nadie del Zaragoza la venta de un partido que, aseguró, fue "muy disputado, porque había una tensión importante".