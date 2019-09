Christian: "Es difícil mantener alto el ánimo, pero me siento estable"

La experiencia de Christian Santos en el Dépor no está resultando como hubiera imaginado. Llegó de Primera para ser importante y ni con Natxo ni con Martí ni con Anquela ha logrado un hueco en el once, a pesar de que en las últimas semanas ha estado acertado de cara a la portería contraria. "Es muy difícil mantener el ánimo alto, me siento bastante estable. Yo lo trato de llevar de la mejor manera posible, pero está claro que me gustaría tener más minutos", confiesa el venezolano, que tiene con diferencia el mejor ratio goles-minutos de todo el equipo.

Christian Santos oposita a un puesto en la delantera, donde se juega un sitio con Longo y Koné. Le ha tocado un rol secundario, pero ha respondido en los minutos que ha tenido: "Tuve la suerte de salir y marcar en dos partidos, es algo que siempre deseas. Ahora toca Gijón. Guardo buenos recuerdos de allí. Marqué y ganamos, ojalá pueda volver a hacerlo".

"En verano estuve hablando con Carmelo y no me llegó ninguna oferta que yo considerase interesante", avanza: "Yo siempre he dicho que me quiero quedarme y por lo que me llegó no tuve que valorar si salir del Dépor. Ahora tenemos claro el objetivo y hay que darlo todo". El ex del Alavés va a más físicamente y cree que está para jugar de inicio, aunque no se encuentre a su máximo nivel. Valora que Anquela trate a "todos por igual" y explica lo que le solicita el míster sobre el terreno de juego: "Hablé con él y me dijo que estaba feliz porque le daba lo que pide. Quiere que luche, que la aguante arriba, que juegue fácil y que llegue a portería".

Santos, al que le "sorprendió" que tres de los fichajes fuesen titulares ante el Albacete, no quiere refrendar con sus palabras que el objetivo es el ascenso, porque "el año pasado se habló mucho y no se consiguió nada". Ve muy positiva la mejoría defensiva en el último encuentro y aporta su receta en el juego de ataque: "Hay que acertar y tener paciencia arriba, sobre todo, en las decisiones finales. Si lo conseguimos, podemos ganar fácilmente en Gijón".