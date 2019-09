El confidente del amaño Levante-Zaragoza, a Javier Tebas: "Pon tu la denuncia o no vuelvo a jugar"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este jueves que el partido que disputó el Levante UD contra el Real Zaragoza, en la temporada 2010-2011, se "arregló con dinero en efectivo" y ha ratificado que un confidente, exjugador del Zaragoza cuya identidad se desconoce, le pidió que denunciara el presunto amaño en su nombre ante el temor de no volver a jugar el fútbol. "Me dijo pon tu la denuncia o no vuelvo a jugar al fútbol. Guardé su nombre y algún otro dato más", ha relatado.

Tebas ha admitido también que días antes del partido bajo sospecha Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña -equipo que descendió a consecuencia del resultado del partido en entredicho-, le avisó del presunto fraude. "Me llamó Lendoiro para decirme que el partido estaba amañado porque así se lo había comunicado un exjugador del Levante que en ese momento estaba con ellos, no me sorprendió la llamada porque los finales de temporada eran bastante caóticos en este aspecto. Me llamó y lo entendí", ha subrayado. Tebas ha identificado a este jugador: Sergio González.

El presidente de la LaLiga declara en calidad de testigo en el juicio por el presunto amaño del encuentro Levante UD-Real Zaragoza que se ha retomado este jueves en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de València.

A preguntas del fiscal Pablo Ponce, Tebas, quien presentó la denuncia inicial ante la Fiscalía Anticorrupción, ha relatado cómo tuvo conocimiento de los hechos. En concreto, este confidente le trasladó que el resultado "se arregló con dinero en efectivo y me explicó lo de las transferencias, que los jugadores del Zaragoza sacaban el dinero para que se lo dieron al club y entregárselo a jugadores del Levante"

Según su testimonio, el jugador le comunicó durante una visita a su despacho de abogados la mecánica del presunto amaño y le instó a denunciar. "Me dice que está cansado de esto, que tenía mucha presión y le dije que era un tema muy complicado, que los amaños estaban penalizados desde 2010 y que debería denunciar", ha añadido.

Al no denunciar por temor, el jugador le pidió que denunciara los hechos en su nombre. "Me dijo yo no puedo poner la denuncia porque no vuelvo a entrenar, hazlo tu. Di cumplimiento a la encomienda", ha respondido a preguntas del abogado de LaLiga. Las defensas han pedido a Tebas que identificara a este jugador, pero el presidente de LaLiga se ha negado.

No obstante, Tebas ha reconocido que días antes del partido bajo sospecha Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña, le avisó del presunto fraude. "Me llamó Lendoiro para decirme que el partido estaba amañado porque así se lo había comunicado un exjugador del Levante que en ese momento estaba con ellos, no me sorprendió la llamada porque los finales de temporada eran bastante caóticos en este aspecto. Me llamó y lo entendí", ha subrayado. Tebas sí ha identificado a este jugador, Sergio González.

Además, ha explicado que Fernando Roig Nogueroles, del Villarreal CF, también le habría comunicado que este partido estaba amañado. "Me dice que hay que vigilar el Zaragoza, que teníamos que tener cuidado porque compran los partidos", ha dicho.

Según su versión, el jugador del Levante Sergio Ballester fue quien se encargó de repartir el dinero entre el vestuario del equipo granota.

Las vistas del juicio, que se prolongarán en sesiones de mañana y tarde hasta el 30 de septiembre, incluirán el visionado completo del partido presuntamente amañado, si las defensas no renuncian a la práctica de esta prueba. Y es que el enfrentamiento que permitió al Zaragoza mantenerse en la Primera División y obligó a descender al Deportivo de la Coruña tuvo muy poco carácter futbolístico y mucho de impostura durante los 90 minutos del encuentro.

Según fuentes de las acusaciones, el primer ataque del Levante UD no se produjo hasta el minuto 34. De hecho, hubo que esperar otra media hora, hasta el minuto 64 aproximadamente, para que el equipo granota realizara el primer tiro a puerta. Son algunos de los muchos indicios que han recabado las acusaciones tras revisar el partido, incluso asesorados por profesionales del deporte.