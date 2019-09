El Dépor Abanca golpea, resiste y dormirá esta noche líder

Esa locomotora que es el Dépor Abanca no detiene su marcha. Se pasó la pasada liga sin perder y en su estreno en Primera, que todo el mundo preveía como un martirio, ha demostrado que aún tiene mucha cuerda para seguir ganando. Trigésima primera victoria consecutiva. Doblegó 3-4 al Betis en un partido de mil caras en el que supo golpear, sufrir y rehacerse tras el descanso y en el que también le acompañó la suerte en sus peores momentos. Todo le viene de cara y está dispuesto el equipo de Manu Sánchez a no desaprovechar nada. Un doblete de Peke y otro de Gaby le hicieron hincar la rodilla a un Betis que le añadió un poco de pimienta al descuento. El triunfo coruñés le mantiene en el pleno y le hará dormir esta noche líder. Mañana un puñado de equipos le pueden arrebatar esta posición de privilegio, pero de momento quien mandó en esta Primera Iberdrola es el conjunto blanquiazul.

El técnico coruñés poco tocó de entrada de su once triunfal del estreno en Abegondo. Solo premió los buenos minutos de Athenea con la titularidad y dio entrada a María Méndez por Nuria, con lo que Noelia pasaba al lateral para fortalecer esa zona. En nada la santanderina le dio la razón. Un balón orientado por Cris acabó convirtiéndolo en oro. Por el medio una cabalgada, un máster de cómo aguantar con el cuerpo las cargas rivales y un gran pase en profundidad. El resto lo hizo Peke que no fue poco. Desmarque en el momento exacto y temple en la definición. Minuto 2 y el Dépor ya ganaba 0-1. Lleva con el acelerador pisado más de un año y no piensa levantar el pie.

Esos diez primeros minutos pudieron ser la sentencia de un Betis perdido y abrumado. Dudaba en la salida y el Dépor le apretaba. Peke tuvo el segundo, pero su disparo no le hizo ni cosquillas a la meta bética. A partir de ahí empezó a perder peso el equipo blanquiazul, que fue de más a menos en este primer acto. El descenso de su nivel fue preocupante. No podía tocar, sufría en la construcción y su única vía de construcción parecían ser los balones que ganaba Gaby por alto. Mientras tanto, el Betis le ahogaba. Marianela mandó un balón al palo, Sullastres hizo un paradón ante la llegada de Priscila. Ni veinte minutos y el conjunto coruñés ya estaba empezando a experimentar lo que era la Primera División, el sufrimiento que le aguardará en muchos momentos de este ejercicio.

El duelo parecía poder romperse en cualquier momento. O llegaba el empate por la insistencia local o el 0-2 en una contra, en un desmarque de ruptura. Finalmente, Ana hizo el 1-1 en una segunda jugada de un saque de esquina. Muy pilla y lista la bética en esa acción. El tanto era justo con lo que jugaba y exponía el conjunto verdiblanco. Ese momento decisivo diluyó aún más a un Dépor al que solo le quedaba achicar. Alba Merino salvó otro tanto bajo palos, Priscila erró un penalti y Fedorova mandó un balón fuera a puerta vacía tras superar a Sullastres. Era un milagro que el Dépor Abanca no fuese perdiendo. Le habían indultado. Quedaba la duda de si lo iba a aprovechar.

El Dépor fue otro tras el descanso. En diez minutos se habían engullido al Betis. De las cinco ocasiones que disfrutó en ese breve periodo de tiempo embocó dos. Gaby de cabeza y Peke tras un carrera por banda de Athenea le asestaron un golpe casi mortal a un rival que había sido superior en el primer acto y que ahora no se podía creer tal desventaja. El equipo coruñés llegaba mejor, se mostraba superior físicamente y golpeaba una y otra vez. Una de las razones de esta mejoría fue el paso adelante que dio Gaby. Su tono fue gris en el primer acto y, tras el paso por el vestuario, sacó toda la paleta de colores de su fútbol. Incluso acabaría haciendo el definitivo 2-4 tras un rechace en el área.

Pero antes de ese momento culmen cuando quedaban menos de diez minutos, el Dépor se cansó de fallar oportunidades y también lo pasó muy mal. Peke, una pesadilla para las rojiblancas, desperdició varias, Athenea mandó una pelota al palo. Parecía que le estaba devolviendo el indulto a un Betis, que se apuntó a la fiesta. Seguía perdido, pero de nuevo a balón parado recortó distancias. Marta Cazalla hacía el 2-3, también en un saque de esquina. Hasta que volvió a celebrar Gaby fueron diez minutos de sufrimiento e incluso de polémica porque pudo haber un penalti sobre Michele Romero. Priscila tuvo el empate, no le salía nada. En los últimos minutos, tras el 2-4, el Depor pudo ampliar, se le caían las ocasiones de los bolsillos. El Betis le puso suspense con el gol de Abam en el descuento en otra mala salida de una dubitativa Sullastres. No pasó nda más. Hoy era de nuevo el día del Dépor Abanca. Una luna de miel que no cesa es la que vive este equipo.