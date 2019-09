José Alberto: "Las tarjetas rojas son el peaje de la juventud"

El técnico del Sporting, José Alberto López, achacó ayer las tres expulsiones vistas por el equipo en las cuatro primeras jornadas ligueras a la falta de experiencia. "Las acciones se miden dependiendo del jugador que haga la entrada, y no es lo mismo que lo haga Javi Fuego a que lo haga Pedro o Nacho", explicitó el entrenador rojiblanco, que entiende que "las expulsiones son el peaje que tenemos que pagar por esa juventud y no tener aún el respeto de los árbitros".

Esta es una cuestión a la que el técnico rojiblanco intenta no darle muchas vueltas. No así a la falta de gol del equipo. "No hemos conseguido conectar con los delanteros en situaciones de ventaja para marcar", aseveró el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo, frente al Deportivo, "debemos generar más situaciones y en mejores condiciones y en eso trabajamos", analizando que "llegamos en muchas situaciones al área rival, pero no en las mejores condiciones", con lo que atacantes como Djurdjevic tiene que "generar por sí solos".

Tras la primera derrota liguera, el Sporting vivió "una buena semana de trabajo, tranquilos" para preparar la visita del combinado coruñés. Respecto al rival de mañana, el Deportivo, José Alberto alaba que "tiene menos puntos de los que merece por juego", así como que "es un gran equipo, aunque Anquela aún no lo ha hecho propio". En suma, adelanta que "el Dépor tiene un plantillón y nos pondrá las cosas muy difícil", con "mucha velocidad arriba, solvencia defensiva y buen balón parado con Aketxe".