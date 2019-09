Javier Montero: "Veo al equipo fuerte, con seguridad y con ganas"

Javi Montero analizó hoy en Abegondo cómo llega el Deportivo al encuentro de mañana en Gijón, donde espera romper la racha negativa de tres derrotas consecutivas. "Tenemos que creer en los que estamos haciendo. El mister cree y nosotros creemos. Vamos todos en la misma línea. Lo conseguiremos al final porque el grupo está muy fuerte. Veo al equipo fuerte, con seguridad y con ganas. Habrá equipos que se hayan formado antes, que lleguen y la metan. Nosotros no estamos teniendo esa fortuna. Hay que creer y seguir en esta línea. En el último partido estuvimos muy bien", argumentó el joven.

El Dépor ha encajado nueve goles en cuatro partidos, pero Montero no siente una presión añadida por acabar con esa fragilidad atrás: "Presión, ninguna. Somos un equipo en construcción. Somos muchos nuevos y al principio cuesta rodar. Contra el Albacete estuvimos muy bien, concedimos muy pocas ocasiones. El equipo poco a poco va cogiendo buena forma".

La clave, a su juicio, es "ser sólidos, correr correr y correr". "Si no se corre no se obtienen los resultados. A base de trabajo, saldrá todo", añadió Montero, agradecido por la buena acogida que se ha encontrado en el Deportivo. "Las sensaciones son muy buenas. El míster y el equipo me acogieron muy bien, me dieron mucha confianza", explicó el defensa.