Una defensa bajo sospecha

Todos le marcan al Dépor. Dos goles el Oviedo, tres el Huesca, otros tres el Rayo y uno el Albacete. En total, nueve tantos en contra en cuatro jornadas, una estadística sonrojante, más propia de un candidato a la salvación que de un teórico aspirante al ascenso. La reacción del conjunto coruñés pasa por mejorar en muchas facetas, empezando por las tareas de contención para acabar de una vez por todas con esa sangría de goles encajados. La defensa blanquiazul está bajo sospecha pero la responsabilidad no es solo de la retaguardia sino de todo el equipo y así lo entienden tanto el cuerpo técnico como los propios jugadores. El central Javi Montero, que debutó frente al Albacete el pasado fin de semana, no siente una presión añadida por terminar con esa fragilidad atrás: "Presión, ninguna. Somos un equipo en construcción. Somos muchos nuevos y, al fin y al cabo, al principio cuesta rodar. Contra el Albacete estuvimos muy bien, concedimos muy pocas ocasiones. El equipo poco a poco va cogiendo buena forma", asegura el defensor cedido por el Atlético.

El andaluz analizó ayer en Abegondo cómo llega el Deportivo al encuentro esta noche en Gijón, donde espera romper la racha negativa de tres derrotas consecutivas para comenzar a escalar posiciones. "Tenemos que creer en los que estamos haciendo. El míster cree y nosotros creemos. Vamos todos en la misma línea. Lo conseguiremos al final porque el grupo está muy fuerte y muy seguro de todo. Veo al equipo fuerte, con seguridad y con ganas. Habrá equipos que se hayan formado antes, que lleguen y la metan. Nosotros no estamos teniendo esa fortuna. Hay que creer y seguir en esta línea. En el último partido estuvimos muy bien", recalcó el central, que pide "tranquilidad y paciencia" para que lleguen los buenos resultados.

A su juicio, la clave para remontar el vuelo es "ser sólidos, correr, correr y correr". "Si no se corre y no se trabaja, al final no vienen los resultados. A base de trabajo, saldrá todo", añadió Javi Montero, agradecido por el buen recibimiento que se ha encontrado en el Deportivo y en la ciudad desde su llegada al club. "Las sensaciones son muy buenas. El míster y el equipo me acogieron muy bien, me dieron mucha confianza", explicó el defensa antes de viajar a Gijón, donde sabe que la dificultad para sumar será máxima: "Es un campo difícil y un rival que está bien ahora mismo, pero se basa todo en que corramos todos, en que vayamos todos a una, con trabajo". Sin Nolaskoain ni Somma, ambos lesionados, Montero y Lampropoulos repetirán en el eje de la zaga esta noche frente al Sporting.