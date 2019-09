"Hemos generado ocasiones suficientes para no perder"

Juan Antonio Anquela quiso hacer una lectura positiva del partido de ayer en El Molinón. El punto sumado le "sabe a esfuerzo". "El equipo no ha dejado de trabajar ante un buen rival que concede muy poco. Hemos generado ocasiones suficientes como para no perder este partido. Estamos trabajando bastante bien. Llevamos dos partidos y medio haciendo las cosas con mucho criterio, mucha personalidad y queriendo jugar al futbol. Confiamos en lo que estamos haciendo y no nos vamos a venir abajo por nada del mundo", prometió.

El técnico del Dépor justificó el riesgo que tomó su equipo en la segunda mitad. "Teníamos que empatar, teníamos que intentarlo hasta el último segundo. Hemos tenido la fortuna que se requiere para todo, y ha sido una fortuna más que buscada. Hemos arriesgado, hemos jugado con toda la gente ofensiva que teníamos. Teníamos que intentarlo y, si nos metían el segundo, mala suerte. Estábamos perfectamente organizados. No dejamos la línea de cuatro atrás. Fuimos arriba con todo, arriesgando. Hemos hecho lo que debíamos. Teníamos que ir a la heroica. Esta vez nos salió bien y otras nos meterán el segundo y será todo malo", relató.

"El Sporting sabe a lo que juega, tiene sus recursos y los emplea maravillosamente bien. Es un muy buen equipo. En muchas fases del partido hemos tenido el balón y hemos sido mejores que el Sporting. Sin ser excesivamente superiores a ellos, creo que hemos sido superiores al Sporting", añadió Anquela, satisfecho con la aportación "más que aceptable" de Christian Santos.