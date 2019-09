El técnico del Deportivo, Juan Antonio Anquela, confía en que esta noche su equipo pueda reencontrarse con el triunfo ante el Numancia después de haber sumado un solo punto en las últimas cuatro jornadas. "No debemos meternos una presión añadida, pero es que está ahí. La presión el futbolista tiene que llevarla siempre. Estamos en un momento en el que necesitamos puntos urgentemente. Hay que tomarlo con la debida calma, o con la que se pueda, nada más", explicó ayer tras la sesión matinal en Abegondo.

El sábado habrá otro partido en Cádiz, pero el entrenador solo piensa en la cita de esta noche ante el Numancia, que viene de vencer al Huesca. "No estamos para hacer muchas rotaciones. Tenemos gente importante fuera. Sacaremos al equipo más competitivo, el que creemos que es mejor para sacar el partido adelante. Para nosotros es importantísimo", recalcó Anquela, consciente de que el conjunto gaditano jugó ayer en Alcorcón y, por lo tanto, dispondrá de un día más de descanso antes de enfrentarse al Dépor en el Carranza: "No me parece justo pero un día le tocará a uno y otro le tocará a otro, nada más".

El horario del partido de esta noche en Riazor coincide con el del estreno del Madrid en la Liga de Campeones, una circunstancia que, a juicio de Anquela, no debería restar afluencia de público al estadio coruñés: "Si somos del Dépor, somos del Dépor. Los de la Champions, que se vayan a la Champions. Yo lo tengo muy claro. Si estuviese en mi ciudad y jugase el Jaén y hubiera Champions, iría a ver el Jaén sin ningún género de dudas. Y aquí hay mucha gente que va a hacer lo mismo que estoy pensando yo".

Anquela ve a sus jugadores "muy convencidos de lo que estamos haciendo", así que no duda que el Dépor remontará el vuelo y escalará posiciones. "Yo creo que estamos creciendo, lo que pasa es que cometemos errores graves. Creemos en lo que estamos haciendo y los futbolistas me lo dicen en cada entrenamiento no con palabras sino con hechos. Yo creo que vamos a crecer „recalcó el jienense„ y para creer se necesitan puntos. El objetivo prioritario es conseguir puntos".

El Dépor es, según Anquela, un equipo que quiere apostar de forma decidida por un fútbol combinativo. "Nosotros lo tenemos muy claro. Practicamos muchas acciones de ataque. Si tenemos que jugar directo, jugaremos directo, pero lo que queremos es combinar. Tenemos gente en el medio del campo para jugar al fútbol. Eso es lo que queremos. Queremos tener bandas profundas y arriba un rematador y, si es posible, dos. Nuestra propuesta es jugar al fútbol. Para jugar al fútbol hay muchas formas y la que nosotros buscamos es a través de sacar el balón jugado, intentar llegar arriba, llegar por banda y crear opciones, pero es que eso no es una ciencia exacta", argumentó Anquela.