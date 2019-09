Aketxe: "No creo que cambiar al entrenador sea la solución"

Ager Aketxe repasó esta mañana lo ocurrido en el partido contra el Numancia. El centrocampista, autor de uno de los tantos deportivistas, reconoció que el empate final fue un "palo muy duro" después de conseguir remontar en la segunda parte. A pesar de la decepción y de las dudas que acumula el equipo después de seis jornadas disputadas, Aketxe se mostró contrario a la posibilidad de un cambio en el banquillo. "No creo que esa sea la solución. Nos tenemos que mirar todos, lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Ayer se vio que el equipo fue capaz de darle la vuelta con minutos buenos", reflexionó.

El centrocampista lamentó los errores del equipo en los minutos finales, cuando permitió al Numancia igualar una renta de dos goles. "No supimos leer bien los últimos minutos de partido, no sé si por relajación. En los últimos minutos no te pueden empatar a tres en casa", aseguró.

A pesar del golpe, Aketxe extrajo aspectos positivos del decepcionante empate contra el Numancia y destacó que el juego de la segunda parte es el necesitan para mejorar sus resultados. "Creo que la segunda parte es el camino que debemos llevar este equipo para salir adelante", subrayó.