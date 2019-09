"Está claro que no supimos leer el partido"

David Simón reconoció al finalizar el partido contra el Numancia que terminaron cediendo el empate debido a su mala lectura de los momentos decisivos. "Está claro que la primera parte la hemos tirado. No supimos leer el partido, no sabíamos si ir o quedarnos. La reacción del segundo tiempo es muy buena, pero al no saber leer el partido llega el empate", resumió el lateral derecho sobre lo ocurrido ayer en el estadio de Riazor.

El defensa canario también se refirió a la situación del entrenador, Juan Antonio Anquela, después del decepcionante empate contra el Numancia. "Es normal que esté tocado, porque todo el mundo depende de los resultados, nosotros y el cuerpo técnico", manifestó David Simón al finalizar el encuentro sobre el ánimo en el vestuario.