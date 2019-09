Christian: "Me agarra, para mí es penalti"

Christian Santos se refirió al final del partido al agarrón de Cala en la primera parte que pasó desapercibido para el árbitro y también para el VAR. "Agarra mi camiseta, para mí es penalti. El VAR está para eso. Lo tengo que ver, pero mi sensación es que me agarró, quizá no lo consideraron penalti", indicó el delantero en los micrófonos de Vamos sobre la jugada que no fue revisada por parte del videoarbitraje.