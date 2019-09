"Tenemos un problema gordo y tenemos que solucionarlo"

"Tenemos un problema gordo y hay que solucionarlo", así de claro y contundente se expresó Juan Antonio Anquela en la rueda de prensa de ayer, previa al partido de esta tarde en el Ramón de Carranza contra el Cádiz. El técnico jienense respondió así cuando fue cuestionado por las estadísticas que ofrece su equipo hasta la fecha, a la que llega como el más goleado de la categoría y encajando en cada una de las seis jornadas que se llevan disputadas, en las que promedia más de dos goles por partido.

Con el equipo de nuevo en puestos de descenso, el entrenador blanquiazul se mostró "bastante tranquilo", aunque reconoció que las últimas horas, tras el empate del pasado miércoles contra el Numancia (3-3) "han sido complicadas", que es lo habitual cuando "no se consiguen buenos resultados". A pesar de la situación Anquela aseguró que se encuentra "ilusionado con el trabajos" y también "con las ganas" de sus futbolistas. "Lo que sucedió el otro día „contra el Numancia„ fue una auténtica pena porque hicimos méritos sobrados para ganar", aseveró.

Paciencia

Tiene ahora la oportunidad de resarcirse y sumar el primer triunfo a domicilio en el Ramón de Carranza, un campo difícil frente a un rival que contó por victorias sus primeros cinco partidos, aunque perdió en Alcorcón en la pasada jornada. "El Cádiz es el equipo más previsible de toda la categoría pero el más efectivo, el que mejor sabe lo que quiere, el que mejor juega dentro de su manera de jugar. ¿Sabes cómo se llama eso? Cinco años de trabajo, consiguiendo los objetivos unas veces y otras veces sin conseguirlos", analizó.

Una especie de mensaje para todos aquellos que piden su cabeza, o simplemente una reflexión de los que sucede en los equipos con estabilidad. "En los dos últimos años el Cádiz quedó por detrás del Oviedo, el Oviedo cambió de entrenador y el Cádiz no cambió de entrenador ni de forma de jugar. Me parece un señor equipo en todo. Lo tiene clarísimo. El entrenador sabe qué hacer en todo momento y lo lleva a rajatabla", argumentó para explicar el éxito del equipo amarillo. Más allá de los méritos del adversario de esta tarde, Anquela mantiene un talante positivo. "Debemos confiar en que esto va a cambiar. Y lo vamos a hacer. Estoy convencido de que lo vamos a hacer", reiteró en la sala de prensa de Abegondo. "Es evidente que el Dépor tiene que estar arriba, y al final estoy convencido de que estará. No tengo la más mínima duda", agregó con convencimiento, algo que no tiene la grada debido a los números del equipo.