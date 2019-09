Bebeto: "El Barça me quiso fichar pero Lendoiro me dijo 'si te vas, la gente me mata"

José Roberto Gama de Oliveira, conocido futbolísticamente como Bebeto, fue uno de los invitados a la gala de los premios de 'The Best' de la FIFA y después de la ceremonia, desveló, en la zona mixta de La Scala de Milán, que en su momento recibió una oferta del Barça para reforzar la delantera del equipo azulgrana.

Sucedió en el verano de 1993, según Bebeto. "Tuve una oportunidad de jugar en el Barça. Fue después de mi primera Liga en España [1992-93], la acabé como máximo goleador del campeonato, pero Lendoiro me dijo, 'si te vas de aquí, la gente me mata'. Y claro, no me fui".

El brasileño, campeón del mundo en 1994, explica también que con el paso del tiempo supo que su elección había sido la correcta. "Creo que elegí bien, porque el Deportivo es mi casa y A Coruña es mi ciudad".

Bebeto recibió la llamada del Barça a través de sus representantes, pero no llegó a plantearse su fichaje por el Barça. "Estaba contento en Coruña y además, Lendoiro me hizo una propuesta muy buena", añadió.

Bebeto también opinó sobre el futuro de su compatriota Neymar. "No debió de haber salido del Barça. Siempre pensé que estaba en un equipo ideal para él porque la gente lo quería mucho, se llevaba bien con sus compañeros y estaba llamado a crecer junto a Messi".

"A lo largo de estas dos temporadas ha tenido muchos problemas en París, y eso que tiene un talento impresionante. Pero necesita cuidar su carrera fuera del campo. A mí me gustaría hablar de los goles que hace y de las Ligas que ha ganado en Francia. Le tengo mucho cariño, siempre confié en él. Si se centra en el fútbol volverá a explotar todo su talento. Hay que hablar de Neymar así, en lo futbolístico. Quizá pueda tener otra oportunidad de volver a Barcelona.