Nolaskoain: "Si doy lo mejor de mí el equipo mejorará"

Peru Nolaskoain se encuentra en condiciones para reaparecer el domingo contra el Mirandés tras un mes de recuperación posterior a su operación de apendicitis. "Fue un mes duro. Se ha hecho muy largo. Fue un proceso largo pero ya estoy para ayudar al equipo y es lo que cuenta", explica el vasco, que encara su regreso a los terrenos de juego con "responsabilidad": "Si doy lo mejor de mí el equipo mejorará y todos mejoraremos".

El futbolista cedido por el Athletic puede jugar tanto de central como de pivote y, en ese sentido, asegura que Anquela todavía no le ha comentado nada al respecto. "No me ha dicho dónde voy a jugar. Tampoco estoy nervioso por esa cuestión. Lo que quiero es jugar. Para eso he venido aquí. Veremos el domingo si me pone y dónde me pone", señaló esta mañana en Abegondo.

De cara al partido del domingo contra el Mirandés, Nolaskoain resalta la importancia de vencer y hacerlo de una manera convincente. "Es hora de ganar y de cómo ganar. Hay que dar una imagen y meter a la afición dentro", añadió el jugador del Dépor.