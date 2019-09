Anquela explora con Peru de central

Central o pivote. A Peru Nolaskoain le da exactamente lo mismo, con tal de estar sobre el terreno de juego. El vasco recibió ayer el alta tras un mes de baja por su operación de apendicitis y se encuentra en condiciones para reaparecer contra el Mirandés, incluso desde el inicio, si fuese necesario. "Estoy deseando que llegue la hora del partido del domingo para poder ayudar al equipo", asegura el joven. Lleva una semana y media entrenando con el grupo, "cogiendo sensaciones con el balón", como en el partidillo de ayer contra el Fabril, en el que Juan Antonio Anquela lo situó como central, formando pareja con Mujaid en el eje de la zaga. "Mientras sea en el verde, a mí me da igual dónde jugar „explicó el canterano del Athletic„. Es cuestión del míster. Para eso tenemos un entrenador, para que él sepa dónde poner a cada jugador". "Me ponga donde me ponga, intentaré ayudar al equipo", prometió Nolaskoain.

El vasco disputó la segunda parte del partidillo contra el filial, 40 minutos divididos en dos tiempos de 20 en los que compartió once con Koke, Bóveda, Mujaid, Salva Ruiz, Gaku, Vicente, Mollejo, Aketxe, Galán y Christian. Antes, para la primera parte de 40 minutos, Anquela eligió a Dani Giménez, Valín, Lampropoulos, Montero, Luis Ruiz, Álex, Gandoy, Koné „tras su lesión lo sustituyó Mollejo„ Aarón, Beto da Silva y Borja Valle.

Peru Nolaskoain reconoce que pasó "un mes duro" alejado de la competición. "Se ha hecho muy largo pero ya estoy para ayudar al equipo y es lo que cuenta", explica el vasco, que encara su regreso a los terrenos de juego con "responsabilidad" pero sin una presión extra por tener que aupar al Dépor a una posición más cómoda en la tabla: "Responsabilidad hay que tener siempre pero yo no tengo ninguna presión encima. Vengo a ayudar „recalcó„ y a dar lo mejor de mí. Sé que si doy lo mejor de mí el equipo mejorará y todos mejoraremos".

Puede jugar tanto de central como de pivote y, en ese sentido, asegura que Anquela todavía no le ha comentado nada al respecto. "No me ha dicho dónde voy a jugar. Tampoco estoy nervioso por esa cuestión. Lo que quiero es jugar. Para eso he venido aquí. Veremos el domingo si me pone y dónde me pone", indicó ayer por la mañana en Abegondo.

De cara al partido del domingo contra el Mirandés, Nolaskoain resalta la importancia de vencer y hacerlo de una manera convincente: "Es hora de ganar y de cómo ganar. Hay que dar una imagen y meter a la afición dentro, porque si nosotros hacemos nuestro trabajo, la afición empuja siempre y es clave para nosotros".