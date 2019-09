Borja Galán: "Aunque juguemos contra un recién ascendido, nos va a costar"

Borja Galán avisó de que el Deportivo no lo tendrá sencillo mañana contra el Mirandés en Riazor (21.00 horas) para conseguir una victoria que rebaje sus urgencias en la clasificación. "Nosotros lo tenemos claro. En Segunda División no hay ningún partido fácil, aunque sea en casa y contra un recién ascendido. Nos va a costar, no tenemos que pensar que ni muchísimo menos está el partido ganado", advirtió el jugador blanquiazul esta mañana antes del entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo.

Galán señaló que ante el Mirandés deberán tomar como base el partido de la semana pasada en Cádiz, aunque mejorando en la parcela ofensiva. "Repetiría la portería a cero y mejoraría estar algo más acertados en ataque", resumió.

El jugador deportivista también apuntó lo que espera del rival en el encuentro de mañana en Riazor. "Me espero un equipo que venga aquí a hacer las cosas bien. Quizá a un poco más replegado de lo que juegan en Miranda", destacó.