"Tenemos que buscar una identidad y estamos cerca de conseguirla", asegura el andaluz

Anquela augura para mañana un duelo de máxima dificultad frente al Mirandés, uno de los equipos más modestos de la categoría, pero al que el técnico no considera más asequible que Girona o Almería, los siguientes adversarios del Deportivo. A su juicio, "da igual con quién juegues". Para vencer el Dépor tendrá que mantener un alto nivel competitivo los 90 minutos porque "si quieres competir, no se puede jugar como en la primera parte contra el Numancia". "La segunda parte fue otra historia. Nosotros intentamos mantener el balón, llegar por banda, desdoblar y jugar en campo contrario, pero para eso se necesita seguridad defensiva, y eso se consigue a base de trabajo y perseverancia", argumentó el andaluz, que da mucha importancia no solo al resultado sino también a cómo lograrlo: "Siempre me ha gustado la forma porque un resultado puede ser efímero pero la forma perdura. Nosotros tenemos que buscar una identidad y creo que estamos cerca de conseguirla".

Por otra parte, Anquela reveló que en pretemporada nombró a cuatro capitanes „por este orden: Álex Bergantiños, Dani Giménez, Borja Valle y Pedro Sánchez„ y tras la salida del alicantino la lista se vio reducida a tres futbolistas.