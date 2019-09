Más competencia para Christian

La enfermería del Deportivo poco a poco se vacía para aliviar los problemas de Juan Antonio Anquela sobre todo en ataque, la línea más debilitada en las últimas jornadas por las lesiones de Borja Valle y Samuele Longo. Los dos están en la recta final de sus recuperaciones y el berciano tiene muchas opciones de entrar en la lista para recibir al Mirandés. Menos probable es la reaparición inminente del italiano, aunque completó con el grupo la suave sesión de ayer en Abegondo y Anquela no lo descarta para mañana. Más complicado lo tiene Mamadou Koné debido al esguince de tobillo que sufrió en el partidillo del jueves frente al Fabril. Ayer no salió al césped y, salvo sorpresa, verá desde la grada el duelo ante el conjunto rojillo. El regreso seguro de Valle y, sobre todo, el posible de Longo aumentan la competencia para el puesto de delantero, en el que Christian Santos ha gozado de continuidad como titular en las últimas tres jornadas, ante Sporting, Numancia y Cádiz.

Tanto Valle como Longo volvieron a ser baja en el Carranza, donde Koné tampoco estuvo a disposición de Anquela tras ser expulsado frente al Numancia. El técnico lleva sin poder contar con Valle desde el compromiso ante el Rayo de la tercera jornada. Desde entonces se recupera de una contusión en el quinto dedo del pie derecho. Longo tuvo un papel testimonial en los dos primeros encuentros: 11 minutos ante el Oviedo y 37 en Huesca. Lo frenó una lesión en el aductor medio izquierdo y después tuvo molestias en el mismo músculo, pero de la otra pierna. Tras más de un mes de baja, su regreso está próximo.

De momento, mañana repetirá Christian como principal referencia ofensiva. Marcó entrando desde el banquillo en las dos jornadas iniciales y poco a poco se ha ido ganando la confianza de Anquela, quien elogia su labor el pasado sábado en Cádiz, donde "le hicieron dos penaltis". "Hizo el trabajo que le pedimos y estuvo donde hay que estar. En ese aspecto no tengo la más mínima queja. Lo que sí me gustaría es tener a todo el mundo, pero tenemos a Christian y yo estoy convencido de que está preparado para hacerlo bien", dijo el técnico, que celebra el regreso de Peru Nolaskoain, al que por ahora ve más de central que de pivote. Al margen del grupo trabajaron ayer Jovanovic, que hizo carrera continua en solitario, más David Simón y Michele Somma, quienes no salieron al césped.

Estrategia con Esteve

El cuerpo técnico rebajó la intensidad en las tareas programadas para ayer, como es habitual dos días antes de competir. Parte del entrenamiento estuvo dedicado a repasar el balón parado bajo la supervisión de Alejandro Esteve, el encargado de ese apartado de estrategia. Hoy, nuevo ensayo a las 10.30 horas en Abegondo.