"Voy a seguir trabajando mientras pueda y me dejen; la ilusión la tengo intacta"

Juan Antonio Anquela afirmó tras el partido que mantiene "intacta la ilusión" por entrenar al Deportivo y prefirió no referirse a la posibilidad de un despido. "En eso no puedo entrar. Es imposible que yo pueda decir nada de eso. Voy a seguir trabajando mientras pueda y mientras me dejen. La ilusión la tengo intacta y tengo muchísimas ganas de revertir esto. Son cosas que no dependen de mí", recalcó.



"La ilusión y la fuerza no las voy a perder jamás. Vamos a pelear porque tenemos que salir de esta situación. Somos un equipo mejor de lo que dicen los números. Hay mejor plantilla de lo que estamos dando, lo tengo clarísimo. Tenemos gente importante fuera. Prácticamente han debutado Peru y Longo. Es un problema grave. Efectivamente hace 20 días o así vinieron cinco nuevos y eso es muy complicado. Creo en este equipo y no tengo la menor duda de que las cosas irán a mejor", argumentó Anquela, que también lanzó un mensaje a sus jugadores. "Fuera de casa la sensación es buena y aquí nos cuesta más. El que no tenga la suficiente personalidad para aguantar lo que significa este campo, pues creo que nos hemos equivocado de profesión, porque aquí hay que saber aguantar esto y estoy convencido de que esta plantilla es capaz de hacerlo y lo va a hacer", añadió. También se refirió a los posibles penaltis a favor no analizados por el VAR: "En otros partidos he visto que todo esto se revisa y hoy [por ayer] no se ha revisado".