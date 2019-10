Borja Valle: "Todo lo que no sea ganar te lleva a la presión"

Borja Valle, uno de los capitanes del equipo, analizó esta mañana la delicada situación que atraviesa el equipo después de siete partidos consecutivos sin ganar un partido. El delantero reconoció que la plantilla no atraviesa su mejor momento, pero evitó añadirle dramatismo a dinámica ya de por sí complicada. "No es la mejor de las situaciones. El vestuario en cierto modo está jodido porque lo intentas y no acaban de salir las cosas. Hay tiempo, esto acaba de empezar", reflexionó.

Borja Valle se detuvo en los nervios que pueden estar padeciendo los jugadores ante la falta de resultados. "Son situaciones naturales. Cuando las cosas no acaban de salir, obviamente la situación no es la mejor. Cuando las cosas no salen las cosas no fluyen. Es cierto que no estamos haciendo las cosas lo mejor posible. El objetivo es ambicioso y todo lo que no sea ganar te lleva a la presión. Es cierto que tenemos que quitárnosla lo antes posible para ganar", reconoció.

El jugador berciano, que esta temporada también ejerce como capitán, evitó pronunciarse sobre la comparecencia ayer del presidente, Paco Zas. "Todo lo que no tenga que ver con entrenar y jugar el fin de semana no me paro en ello", dijo.