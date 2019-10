Lendoiro: "Jugadores del Levante confirmaron el amaño a los del Dépor"

El expresidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, aseguró que jugadores del club coruñés contactaron con otros del Levante antes del choque que disputaron ante el Zaragoza en mayo de 2011 y que les confirmaron que el encuentro estaba amañado.

"Jugadores del Deportivo se ponen en contacto con compañeros del vestuario del Levante y se lo confirman. Nos llega la noticia clara de algo que era 'vox populi'", explicó en su declaración como testigo en el juicio que investiga el presunto arreglo.

Lendoiro no identificó a ninguno de los que habrían protagonizado esas conversaciones pero sí negó que el exjugador del Deportivo Sergio González, entonces en el Levante, fuera quien le avisó.

"Eran todos los jugadores del Deportivo, que se reúnen en el vestuario y te lo dicen. No fue uno ni dos ni tres. No tenían ninguna duda. No es Sergio González el que habla conmigo porque no nos hablábamos por la denuncia que presentó contra el club", explicó. "Desconozco si hablaron todos", apuntó.

"A mí no me dicen con qué jugadores hablaron porque es lo que ocurre en el mundo del fútbol. Te dicen la noticia pero no quién. Llamaron los jugadores no hace falta que se lo diga yo. No fue ni la primera ni la última vez que ocurrió", explicó.

Eso sí, el expresidente señaló que "era público y notorio que era Sergio Ballesteros quien dirigía las conversaciones del Levante con otros equipos".

Lendoiro aseguró que ya estaban "sobre aviso y toda España era consciente de que el partido estaba amañado" y explicó que había "un temor en el Deportivo y en el resto de equipos implicados".

Además añadió que Javier Tebas le dijo que iba a llamar al presidente del Levante, Quico Catalán, cuando hablaron del partido.

El dirigente dijo que no fue sólo ese partido en el que el Zaragoza estaba implicado si no en alguno más de esa temporada y otros de la siguiente. De hecho, dejó entrever que el club maño podría haber premiado al Espanyol y al Getafe pagándoles por asistir en los siguientes veranos al trofeo Ciudad de Zaragoza.

"En este caso, la cosa venía del partido anterior, jugaba el Zaragoza contra el Espanyol y había habido circunstancias muy extrañas. Después el Zaragoza invitó dos años seguidos al Espanyol al Ciudad de Zaragoza, algo inaudito", señaló Lendoiro.

El dirigente dijo que habría que ver lo que cobró por esos partidos veraniegos por los que no se solía hacerlo. Y dijo que la operación se habría repetido después con el Getafe.

En cualquier caso, cuando fue requerido para que identificara a quienes le habían asegurado que el partido de amañó no aportó ningún nombre concreto.