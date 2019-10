Anquela: "Necesitamos bastantes más futbolistas como Mollejo"

Juan Antonio Anquela elogió esta mañana la personalidad con la que compite Víctor Mollejo, uno de los pocos futbolistas del Dépor destacados en este arranque de temporada. "Necesitamos bastantes más futbolistas como él. Me gustaría que todos tuvieran esa intensidad y esas ganas de ser futbolista y de hacer las cosas bien", explicó esta mañana el técnico del Dépor.

A su juicio, el "bloqueo" de la mayoría de sus jugadores es lo que está condenando al Dépor. "El fútbol es como la visa misma. Si estás bloqueado, no te sale nada. Parece que nos tienen que dar un pinchacito para que reaccionemos, y en Segunda si te dan un pinchazo, mal negocio. Quiero que se tranquilicen, que jueguen al futbol y demuestren lo que son. Estoy plenamente convencido de lo que estamos haciendo y de que vamos a salir de esta, no me cabe la menor duda", añadió.

A Anquela le "alegra" que su presidente, Paco Zas, mostrara públicamente esta semana su confianza en él, pero sigue trabajando "con la misma ilusión y de la misma manera". "Sigo trabajando siempre de la misma manera y con la misma ilusion del primer día". "Es una cosa que me alegra", afirmó sobre el respaldo de Zas, "pero sigo trabajando con misma ilusión".