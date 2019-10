Mollejo, 'niño' modélico

Un líder a los 18. En eso se ha convertido Víctor Mollejo desde su llegada al Deportivo. No se esconde nunca, ni siquiera cuando las cosas se ponen más feas. Derrocha personalidad y coraje para ofrecerse siempre, encarar con desparpajo y pelear cada balón como si fuese el último. De lo poco salvable del Dépor en este arranque de temporada tan malo. Toma nota Anquela, que no duda en ponerlo como ejemplo para que aprendan sus compañeros: "Necesitamos bastantes más futbolistas como él. Me gustaría que todos tuvieran esa intensidad y esas ganas de ser futbolista y de hacer las cosas bien". Niño modélico, un espejo en el que, a juicio del técnico, todos deberían mirarse: "Me da igual que tenga 18 años. Tiene carácter, compite y sabe lo que necesita nuestro equipo", argumenta el andaluz.

Esta noche podrá contar con él en Montilivi. También el domingo en Riazor frente al Almería. Después se irá con la selección española sub 19 para disputar en Belgrado tres partidos clasificatorios para la Ronda Elite de la categoría, frente a Lituania, Rumanía y Serbia. Por lo tanto, Mollejo se perderá el duelo frente a Las Palmas del 13 de octubre. Gaku Shibasaki, uno de los fijos con la absoluta de Japón, es otro de los jugadores blanquiazules que, probablemente, será baja. "Claro que afecta „reconoce Anquela„ pero supongo que a otros equipos les pasará lo mismo".

En cualquier caso, el técnico se centra en no pensar más allá del compromiso más inmediato, en este caso el de esta noche en Girona, porque "cada partido es una reválida y no hay más historias". A su juicio, el "bloqueo" mental de la mayoría de sus jugadores es lo que está condenando al Dépor, sobre todo en los encuentros de Riazor. "El fútbol es como la vida misma. Si estás bloqueado, no te sale nada. Parece que nos tienen que dar un pinchacito para que reaccionemos, y en Segunda si te dan un pinchazo, mal negocio. Quiero que mis jugadores se tranquilicen, que jueguen al fútbol y demuestren lo que son. Somos mucho mejor equipo de lo que hasta ahora estamos siendo. Estoy plenamente convencido de lo que estamos haciendo y de que vamos a salir de esta, no me cabe la menor duda", añadió.

A Anquela le "alegra" que su presidente, Paco Zas, expresara públicamente esta semana su confianza en él, pero sigue trabajando "con la misma ilusión y de la misma manera". "Sigo trabajando siempre de la misma manera y con la misma ilusión del primer día", recalcó tras la sesión de ayer en Abegondo. "Es una cosa que me alegra", afirmó sobre el respaldo de Zas, "pero sigo trabajando con misma ilusión".

Lampropoulos con Grecia

No solo se perderán Mollejo y Gaku el duelo ante Las Palmas, también Lampropoulos. El Dépor anunció ayer que Grecia lo ha citado para los duelos del 12 y el 15 octubre ante Italia y Bosnia.