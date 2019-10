El resurgir de Carles Gil

De marcharse sin acabar de cuajar en Riazor a liberarse en su aventura americana. Carles Gil se fue de A Coruña hace tan solo nueve meses, pero para él ha cambiado todo en este tiempo. Era un país nuevo, una liga desconocida, suponía cruzar el charco, pero de momento todo va rodado. Su equipo, el New England Revolution, se ha convertido en una de las revelaciones de la segunda mitad de la MLS y ha acabado colándose en el play off por el título, algo con lo que ni siquiera contaban dentro del club tras un inicio errático. Uno de los líderes en esta reacción es el exdeportivista, ahora capitán en Boston, que es uno de los pocos jugadores del campeonato que tiene doble dígitos en goles (10) y asistencias (14). Solo Carlos Vela, Pozuelo y Nani en toda la liga norteamericana se pueden equiparar a él rindiendo al más alto nivel en estas dos facetas. De todos ellos solo el mexicano tenía experiencia previa en USA antes de este ejercicio. Carles Gil es uno de los debutantes que pisa fuerte en la MLS.

Las últimas semanas han sido las del estallido del equipo de la costa Este. Su gol de penalti para el empate en Portland (2-2) en el minuto 97 hace unos días fue uno de los momentos álgidos de la temporada. Carles Gil fue el centro de una celebración descontrolada. Un punto que les acercaba a la lucha por el título, algo que certificaron el domingo pasado al ganarle en casa al New York City FC (2-0).

El exdeportivista reconoció en los últimos meses en alguna entrevista en los medios oficiales del club que llegó a Boston con una importante crisis de "confianza". El paso de las semanas, los goles y las asistencias le han ayudado a irse encontrando, también el hecho de haber vivido una experiencia previa en un país de habla anglosajona en su paso por el Aston Villa y la importante presencia de jugadores sudamericanos en el plantel. Su ascendencia en el conjunto ha sido aún mayor desde la llegada del ex seleccionador norteamericano Bruce Arena al banquillo del New England Revolution. Gil lleva el brazalete de capitán en los partidos de su equipo y no es extraño verle dar alguna arenga en el vestuario en un corrillo antes de los encuentros. En los últimos días fue incluso distinguido como el mejor jugador de la temporada en una votación entre los aficionados de la entidad de Boston. El galardón se lo entregaron antes del inicio del partido del pasado domingo que les metió en play off. Doble fiesta para el valenciano.

El domingo cierra la liga regular ante el Atlanta United del Tata Martino. Un triunfo le colocaría en una mejor posición. Aún así, Carles Gil y el New England Revolution ya han ganado.