Álex: "Anquela está tocado, como todos"

Álex Bergantiños tomó esta mañana la palabra tras la derrota contra el Girona de ayer para analizar la delicada situación en la que se encuentra inmerso el equipo. Las miradas se dirigen en estos momentos al banquillo y a Juan Antonio Anquela, más cuestionado que nunca por la delicada dinámica de resultados y sensaciones que encadena el conjunto blanquiazul. El capitán deportivista reconoció hoy después del entrenamiento que el técnico está "tocado", pero de la misma manera que lo está también el resto de la plantilla. "Le veo tocado, como estamos todos. Moralmente estamos todos bajos. Lo que nos transmite es que vamos a salir de esta situación y que tenemos que limpiar la mente ya para el domingo", reflexionó Bergantiños.

El centrocampista coruñés no ocultó que la situación del equipo es "preocupante" después de ocho partidos consecutivos sin ganar. A eso se suman actuaciones como la de ayer en Girona, parecida a las que ya se habían mostrado contra Mirandés y Numancia. "Claro que hay que estar preocupado. Estamos los penúltimos, solo hemos ganado el primer partido y hemos encajado muchos goles. Es una situación que es preocupante", reconoció.

La condena de los deportivistas, según su capitán, están siendo los errores que cometen en cada partido, "impropios" según Álex de jugadores como los que forman actualmente la plantilla. "Los errores que estamos teniendo y la manera que encajamos goles son impropias del nivel de los jugadores que hay. O empezamos a defender colectivamente todos o si no vamos a seguir con esas dudas y esa desconfianza", argumentó.

Ante el Almería el equipo afrontará otra dura prueba, la que posiblemente sea la última oportunidad para un Anquela ya muy tocado. Lo hará en Riazor con la incógnita de la respuesta de la afición, aunque Bergantiños pidió a los seguidores que traten de apoyarles durante el partido. "En estos momentos sirve de poco pedir. Personalmente no me gusta como está la situación. Los máximos responsables somos nosotros, pero no ayuda en nada que estemos divididos y no empujemos para sacar adelante la situación del equipo", señaló. Siempre hay que respetar al aficionado. A mí me gustaría que fuera al final del partido cuando juzguen si les ha gustado lo que ha visto", añadió.