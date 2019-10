Anquela asume que será despedido si el Deportivo no gana al Almería

Juan Antonio Anquela encara con esperanza el partido de mañana en Riazor frente al Almería, y a la vez consciente de que es su última oportunidad para tratar de enderezar la dramática situación del Deportivo, penúltimo de Segunda con solo siete puntos en nueve jornadas. En caso de no ganar, asume que será despedido. Sostiene que "nadie del club" le habló de ello pero "vosotros sí", dijo a los periodistas, "y yo creo que estáis en lo cierto". "Hay momentos en los que las palabras sobran. Si es que son los hechos, y los hechos están ahí. Eso se ve a leguas. Tenemos problemas y siempre se solucionan por el mismo lado porque el fútbol está montado de esa manera. Nada más, no hay otra solución", reconoce el andaluz, que sigue con ganas de "sacar esto adelante".







"Lo único que tengo que preocuparme es de trabajar y mañana sacar esto adelante. El fútbol funciona de esa manera y no hay que darle más transcendencia a eso. Hay que estar preparado para todo y para lo que mejor estoy preparado es para luchar e intentar sacar esto adelante", añadió tras la sesión de esta mañana en Abegondo.



Anquela repite convocatoria con respecto a la visita del jueves a Girona. Tiene a los mismos 19 futbolistas disponibles para el encuentro de mañana, todos salvo los lesionados Somma, David Simón y Koné. Los tres tienen muy complicado estar listos para el desplazamiento del próximo domingo a Las Palmas, donde serán baja Mollejo, Montero, Lampropoulos y Gaku Shibasaki, citados con sus respectivas selecciones.