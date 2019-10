Álex: "Estamos contentos trabajando con Anquela y creemos en él"

Álex Bergantiños se pronunció sobre la continuidad de Anquela al frente del equipo, puesta en cuestión por la falta de resultados en este arranque de temporada. "No me corresponde a mí. Lo que puedo decir es que el míster se desvive con nosotros y lo pasa fatal. Los resultados no están llegando, pero no me corresponde a mí", comentó el capitán deportivista sobre la decisión de mantener al técnico.

"Yo digo que Anquela es un grandísimo profesional. Estamos contentos trabajando con él y creemos en él. Los resultados no han llegado hasta el momento y ahora le corresponde a otras personas valorar si esto puede ser un punto de inflexión", añadió en referencia al empate contra el Almería.

Álex Bergantiños también se mostró "orgulloso" por la imagen que dio el equipo en el partido, a pesar de que no puso pasar del empate y conseguir una victoria que mitigara los problemas en la clasificación. "Orgulloso de los compañeros. Hicimos lo que teníamos planteado desde el principio. El equipo fue más valiente, pudimos estar más o menos acertados, pero se hizo el mejor partido de la temporada", destacó el centrocampista coruñés acerca del partido.