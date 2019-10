Anquela: "El fútbol me lleva matando mucho tiempo y no he muerto"

Anquela no quiso hablar de su continuidad en el puesto, al que se aferra tras su empate ante el Almería (0-0).

"A mí esto me está matando. Yo soy demasiado responsable, vivo por y para esto y no le estoy dando al Deportivo lo que el Deportivo me está dando a mí. Soy una persona ganadora. Quiero ver lo que se ha visto ante el Almería en muchas fases, un equipo intenso. Los futbolistas llevan una mochila en las piernas que pesa mucho y que se llama responsabilidad", declaró.

El preparador deportivista afirmó que "cuando vienen momentos malos" la receta para superarlo es "seguir trabajando, ponerte el chubasquero y esperar que deje de llover".

Con todo, dejó claro que no piensa dimitir: "Eso no. El fútbol me lleva matando mucho tiempo y todavía no me he muerto. Aquí espero sobrevivir, pero, si no sobrevivo, mala suerte".

Anquela también criticó el videoarbitraje, que ante el Almería le costó la roja a Montero por un manotazo a un rival. "Es una expulsión que hoy si funciona el VAR y otros días, como con el Mirandés no funciona", declaró.