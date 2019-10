Luis César Sampedro llega al Deportivo: "Vengo a por todo y hay tiempo para hacerlo"

El nuevo entrenador del Deportivo, Luis César Sampedro, ha afirmado este miércoles que llega al equipo -antepenúltimo en su categoría- con ambición para sacarlo de donde está y lograr el objetivo de acabar entre los seis primeros clasificados porque, en su opinión, "hay tiempo para hacerlo".

El preparador gallego, que se ha presentado en las instalaciones de Abegondo antes de su primer entrenamiento, reveló que el director deportivo, Carmelo del Pozo, le llamó el sábado, víspera del partido con el Almería y que supuso la destitución de Juan Antonio Anquela.

Luis César se ha comprometido hasta final de temporada con el Deportivo con opción a continuar en caso de ascenso y dijo que cumple así "un sueño".

"Llego a un gran club, de mucho prestigio a nivel nacional, un referente a muchos niveles. Estoy muy ilusionado de estar aquí. Llevo muchos años de entrenador, he visto partidos memorables aquí y siempre soñé con estar un día en el banquillo del Deportivo. Cumplo un sueño y estoy tremendamente feliz", aseguró.

Reconoció que el Deportivo tiene "un déficit importante de puntos", pero precisó que eso "no es indicador de nada" en una categoría que es "de rachas".

"Es muy importante cuando ganas saber por qué para cuando pierdes, saber por qué. Nadie ha conseguido nada. Ni el Cádiz puede asegurar que está en Primera ni nosotros que estando abajo ya no podemos alcanzar a los equipos que nos preceden. En Segunda es todo mucho más igualado, es una Liga de ser consistente y resistente", dijo.

Advirtió de que llega al Deportivo "a por todo, a alcanzar la máxima posición posible" y consideró que "hay tiempo para hacerlo".

"A mí me gusta el plantel. Sé que hay muchos futbolistas que no están en su mejor versión y entre todos tenemos que hacer que brillen. Veo una plantilla muy buena. Siempre digo la frase de que en Segunda somos todos parecidos. No hay las diferencias abismales de Primera donde los ricos están arriba y los pobres, abajo", apuntó.

Luis César evitó analizar la etapa de su predecesor, Juan Antonio Anquela, que fue despedido tras haber sumado solo una victoria en las primeras diez jornadas.

"No tengo que valorar lo anterior. Lo que pasó no se puede modificar. Si el Deportivo tiene pocos puntos será por muchas cosas. Por eso no está en el puesto soñado. A mí me preocupa a partir de hoy y hay tiempo para hacer una gran temporada. Si estoy aquí es porque no han salido las cosas, hay puntos que se convierten en indefendibles y por eso hay cambios", expuso.

El entrenador pontevedrés indicó que quiere "un equipo completo, que piense en las dos porterías y dé importancia a todo lo que pasa en el campo", que sea "bueno en las cuatro fases del juego".

"Ahora tengo que simplificar, seleccionar la carga táctica, ser práctico, y que en Las Palmas se vean cosas que me gustan. Tampoco quiero volver loco a los jugadores cargando un montón de información. Para que hagan sin pensar las cosas tiene que pasar tiempo. No es cosa de llegar y darle un vuelco a todo. Los días son los que son", señaló.

El margen de mejora pasa, especialmente, por la defensa: "Son 17 goles en contra y no es viable, así vamos a la quiebra futbolística. Con 70 en contra estás descendido. Tenemos que defender bien".

Luis César apuntó que "la gente quiere ir al campo y ser feliz, y en este momento la gente del Deportivo es infeliz".

Añadió que "si este equipo tuviera ocho puntos más, habría otro ambiente" y sobre Las Palmas declaró que "es muy buen equipo, con muy buenos futbolistas y ha entrado en una dinámica de sumar puntos".

"Hace unas semanas estaba con problemas y ha cambiado. Es un rival duro como todos", sentenció el nuevo entrenador del Deportivo.