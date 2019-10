Mollejo, sin minutos en la sub 19

La selección española sub 19 comenzó ayer con la ronda de partidos que disputará esta semana venciendo 2-0 a Lituania en un encuentro en el que el deportivista Víctor Mollejo no disfrutó de minutos, a pesar de que este fin de semana será una baja sensible en la visita al estadio de Gran Canaria. El conjunto, entrenado por Santi Denia y que concedió un permiso especial al cedido atlético para incorporarse más tarde, superó a su contrincante en Belgrado con tantos de Miguel Gutiérrez y Pablo Ramón. Esta selección aún disputará dos partidos más en este torneo en tierras balcánicas ante Rumanía y Serbia los días 11 y 14. Es probable que en esos encuentros el blanquiazul consiga tener protagonismo. Para ver al otro deportivista citado en los escalafones inferiores de la selección española, Javier Montero, hay que esperar a mañana cuando España sub 21 jugará en Córdoba ante el Alemania.

Los otros dos deportivistas citados con sus selecciones, Gaku y Lampropoulos, tendrán que aguardar unos días. El nipón se mide mañana a Mongolia y el griego, el l2 a Italia en Roma.