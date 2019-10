Paco Zas busca "continuidad" desde la "galleguidad"

El presidente del Deportivo, Paco Zas, ha asegurado que pretende encontrar la continuidad en el banquillo blanquiazul, que lleva once entrenadores desde 2014, desde la "galleguidad" y de ahí la apuesta por Luis César Sampedro presentado hoy en Abegondo por el propio Zas y el director deportivo blanquiazul, Carmelo del Pozo.

"Una de las características que pedíamos al director deportivo para el banquillo es un hombre con experiencia, capacidad, que conoce la categoría y al Deportivo, porque vive en A Coruña. Queríamos dar la mayor continuidad posible al cargo de entrenador con la galleguidad. Hay que identificar lo mayor posible al club con la región", señaló en la presentación del técnico.

El dirigente insistió en que su "aspiración como presidente es galleguizar al máximo todo el club para conseguir una identidad que le aproxime mucho más a la afición".

Zas explicó cómo fue el proceso de selección del nuevo preparador del Deportivo, que sustituye a Juan Antonio Anquela.

"Hay informes de la dirección deportiva, una propuesta suya y una decisión del Consejo. Hay un proceso que es el mismo en la mayoría de los clubes, un ejecutivo, el director deportivo, al que se le dan unas premisas, hace una propuesta, una, y esa la elige el consejo por unanimidad, con rapidez, concreción y tener preparadas ambas", declaró.

El dirigente había asegurado la semana pasada que Anquela continuaría salvo que perdiera 6-0 ante el Girona (cayó 3-1) y el Almería (empató sin goles), pero optó por destituirlo igualmente.

"Entre lunes y lunes hubo dos partidos. En Girona, después del partido, todos teníamos una preocupación grande y nos planteamos dos posibles escenarios: una victoria el domingo o que pasara algo negativo y tomar alguna decisión y ordenamos a la dirección deportiva que se pusiera a trabajar en ese sentido", justificó.

Zas dejó claro que desde el club se "respetó" al entrenador saliente y dijo que su destitución se ha debido a los resultados y las sensaciones.

"Sobre todo nos pesó la dinámica de no ganar. Cuando un equipo entra en una dinámica de no ganar, llega a acostumbrarse a eso. No quería que los profesionales se acostumbraran a no ganar", manifestó.

El presidente comentó que "el objetivo sigue siendo el mismo", quedar entre los seis primeros puestos y luchar por el ascenso.

"Estamos en octubre y hay posibilidades para todo. Sigo manteniendo el mismo objetivo, jugar la promoción de ascenso", dijo.

Respecto al ambiente enrarecido en el entorno del Deportivo y la petición de su dimisión, afirmó que "los accionistas son libres de hacer lo que creen en cada momento".

"Yo tengo que trabajar y ser responsable, no dejar que eso nos afecte en la toma de decisiones, no se pueden tomar por lo que puede estar pensando un grupo de aficionados o de accionistas. El consejo, yo, tomo unas decisiones, mis decisiones y nadie de fuera del Consejo participa en esas decisiones", declaró.

En este sentido, señaló que son "un consejo fuerte, unido" y que no se deja influir en la toma de decisiones.