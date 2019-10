El don de trabajo de Valles, que se estrenará ante el Deportivo

"A veces esto va de caer de pie o no. Ojalá tenga esa suerte". La afirmación tiene dueño y el protagonista que la desencadena también. El próximo domingo (21.00 horas), la UD Las Palmas recibe al Deportivo. Los amarillos, en subida, con tres victorias consecutivas „dos de ellas fuera de casa„ no tendrán a uno de sus mejores hombres en estas semanas de vino y rosas: el guardameta Josep Martínez. La cuestión resultaría algo más trivial si en la plantilla estuviera disponible Raúl Fernández, el otro portero. Sin embargo, con el valenciano en la sub 21 y el vizcaíno fuera de circulación por su grave lesión sufrida la temporada pasada, el peso del larguero recaerá sobre otro hombre que se estrenará así en el fútbol profesional: Álvaro Valles.

El portero de La Rinconada (Sevilla, 1997) es un producto bético. Quemó etapas en diferentes categorías del club verdiblanco hasta alcanzar el Betis Deportivo, filial del club de Heliópolis. "Venía del División de Honor Juvenil. Teníamos mucha confianza depositada en él porque le veíamos una proyección de futuro alta. En el filial tenía una gran competencia. Es un chaval que da gusto verle trabajar", recuerda José Juan Romero, su entrenador en el filial bético, hoy en el Ceuta.

Porque esa cualidad para el esfuerzo diario es algo innato en Álvaro Valles, fichado la temporada pasada para competir con Josep Martínez en la portería del filial amarillo y el domingo debutará ante el Dépor. "Su actitud, compromiso y entrega es de diez".