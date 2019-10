Luis César parchea con Galán de lateral y Bóveda de central con Peru

Con solo catorce jugadores del primer equipo disponibles para el partido del domingo en Las Palmas, Luis César prepara su debut en el banquillo del Deportivo condicionado por las numerosas bajas, hasta ocho, que merman especialmente la línea defensiva. Para recomponer la zaga solo tiene dos opciones: echar mano del filial „por ejemplo con Valín de lateral„ o bien parchear con jugadores fuera de su posición natural, como ayer hizo con Borja Galán. El exfabrilista fue el elegido para ensayar como improvisado lateral derecho en el teórico once inicial con el que Luis César probó ayer por la mañana en Abegondo. Según esos ensayos, Eneko Bóveda pasaría de lateral a central para completar el eje de la zaga junto a Peru Nolaskoain. Además de Galán, también Vicente y Jovanovic serían novedades en la alineación con respecto a la que empleó Juan Antonio Anquela ante el Almería en su despedida como entrenador del Dépor.

De cara al domingo Luis César está sin centrales del primer equipo. El griego Lampropoulos está con su selección absoluta y Montero con la española sub 21. También será baja Somma, que sigue en la enfermería, al igual que el lateral derecho David Simón. Koné completa el trío de lesionados, a los que probablemente se sumará Luis Ruiz, con molestias en un aductor. Gaku, concentrado con Japón, y Mollejo, con la sub 19, son los otros jugadores que no estarán a disposición del preparador arousano para su primer encuentro al frente del Deportivo.

Con tantas bajas para Las Palmas, Luis César tendrá que recurrir a cuatro fabrilistas para completar la convocatoria. Ayer estuvieron a sus órdenes nueve promesas del filial: Boian, Bourdal, Mujaid, Valín, Eimil, Martí Vilà, Javi Sánchez y Kanouté y Gandoy, el único de los nueve que ayer formó momentáneamente con los teóricos titulares.

Según las pruebas de la sesión matinal, los elegidos del gallego para su debut en el banquillo blanquiazul serían Dani Giménez, Galán, Peru, Bóveda, Salva Ruiz, Álex, Vicente, Jovanovic, Valle, Aketxe y Longo. De esa forma mantendría el dibujo táctico que venía utilizando Anquela, un 4-2-3-1 con la posibilidad de evolucionar hacia un 4-4-2 en función de cómo transcurra el encuentro. De hecho, ayer durante los ensayos tácticos Beto da Silva y Christian Santos relevaron durante unos minutos a Aketxe y Longo con los teóricos titulares para tener preparado un posible plan B en ataque.

La línea más renovada será la defensiva, en este caso con roles diferentes para Galán y Bóveda, aunque no completamente desconocidos para ellos. El extremo ya formó puntualmente como carrilero en algunos tramos finales de partidos a las órdenes de Anquela, mientras que el lateral jugó varios encuentros de central desde su llegada al Deportivo. Por delante de Galán actuaría Jovanovic como extremo para tratar de explotar su velocidad a la espalda de la defensa grancanaria. Una banda muy ofensiva para la que Luis César también dispone de la opción del fabrilista Valín en el lateral derecho. En el centro del campo el canario Vicente entra en el once para afrontar en Las Palmas un partido especial frente a su exequipo.