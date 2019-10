Vicente: "En los momentos de más problemas es cuando hay que dar un paso adelante"

Vicente Gómez encara con "mucha ilusión" el partido del domingo frente a Las Palmas, un encuentro "muy emotivo" para él por su pasado en el conjunto canario. El Dépor viaja con muchas bajas y con nuevo entrenador para tratar de romper la larga racha negativa. "En los momentos de más problemas es cuando la gente tiene que dar un paso adelante. Es el momento de dar un paso adelante con todo lo que hemos vivido esta semana, con cambio de entrenador y las bajas que hay. Traer un buen resultado quizá nos ayude a despejar la mente, espantar los fantasmas y empezar un nuevo ciclo de victorias y buenas sensaciones", argumentó esta mañana en Riazor.

Por su pasado en la Unión Deportiva Las Palmas será "muy emotivo" volver. "Lo viví todo allí. Me hice futbolista allí y pasé por todos los estados que puede pasar un futbolista. Es muy bonito ir allí. Será un día especial, muy emotivo. Hay que dejar las emociones en el vestuario y hacer buen partido. Me voy a jugar mucho. Quizá hacer un buen partido me sirva para reivindicarme un poco y decir que yo estoy aqui también y puedo jugar", explicó el centrocampista.

En verano trabajó la "activación" para competir con mas energía y cree que esta temporada lo hizo "bien" en los pocos partidos que jugó. En ese sentido, espera que con Luis César tenga más oportunidades. "Cuando hay un cambio de entrenador todo el mundo parece que se reactiva y aparecen opciones que parecía que no estaban. Tenemos que ir cogiendo lo que él quiere explicarnos. A ver si somos capaces de plasmarlo el domingo lo que estamos trabajando en este poco tiempo que lleva", añadió Vicente, a gusto en A Coruña y en el Dépor pese a lo poco que está jugando. En Las Palmas "era imposible desconectar" y ahora, en cambio, está "muy tranquilo". De ahí su "sentimiento de estar en deuda con la gente, de querer hacer un buen año".