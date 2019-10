Luis César: "Vamos a Las Palmas con las ideas claras"

Luis César Sampedro garantizó esta mañana que el equipo viajará a Las Palmas para el partido de mañana con las "ideas claras" a pesar de su reciente llegada al banquillo deportivista. El nuevo entrenador aseguró que le ha dado tiempo a inculcar algunas de sus ideas a los jugadores a lo largo de la semana. "Hemos cumplido cinco entrenamientos y creo que hemos avanzado en lo que queríamos. No nos ha quedado nada en el tintero. Tampoco se puede embutir a los jugadores en muchos conceptos en poco tiempo. Vamos con las ideas claras", recalcó el técnico blanquiazul esta mañana en Abegondo antes de que el equipo partiera hacia Canarias.

Luis César avanzó algunos de los rasgos que espera que se puedan ver contra Las Palmas a pesar de ese poco tiempo que lleva al frente de los jugadores. "Lo que quiero del Deportivo es un equipo rocoso, fuerte y que juegue bien. quiero un equipo que domine muchos registros. Al final son fases de juego y hay que ser bueno en todo", resumió.

El estreno del nuevo entrenador deportivista, sin embargo, estará condicionado por las numerosas bajas que acumula el equipo entre jugadores convocados por sus selecciones y lesionados. Luis César tendrá que elegir una alineación de circunstancias, aunque no lo empleó como excusa. "Al final no vale de nada plantear el partido con los que no están. Tenemos que ir con la mentalidad de competir", razonó.

Luis César también se detuvo esta mañana en la situación de Mujaid, convocado de manera inicial, y después sustituido por Bourdal. "Con los dorsales y los nombres nos armamos un lío. La convocatoria es como estaba prevista. Cometí un error y yo soy el responsable", argumentó.