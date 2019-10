Luis César: "Quiero un Deportivo rocoso, fuerte y que juegue bien"

Luis César Sampedro se estrenará esta noche (21.00 horas) como entrenador del Deportivo ante la Unión Deportiva Las Palmas muy condicionado por las bajas que acumula el equipo. Aún así no quiso poner excusas y garantizó que tienen las "ideas claras" a pesar de que solo ha podido trabajar con los jugadores desde el miércoles. "Hemos avanzado en lo que queríamos, al nivel que queríamos y creo que no se nos ha quedado nada en el tintero. Vamos con las ideas claras y veremos con quiénes empezamos, lo decidiremos esta tarde (por ayer), y en función de cómo vaya el partido tener a gente en el banquillo por si nos gusta o no nos gusta cómo va", manifestó el técnico blanquiazul ayer antes de que el equipo partiera hacia Las Palmas.

El nuevo entrenador deportivista reconoció ayer que a su llegada se encontró a un grupo tocado por los mala dinámica en la que se encuentra instalado. "Me he encontrado un grupo triste por los resultados, muy profesional. Nadie elige perder, los jugadores del Dépor no quieren sufrir y lo están haciendo porque se ven abajo en la clasificación. El jugador quiere alegría y el buen humor ayuda a ganar. Es causa y efecto. Los chicos están muy comprometidos con la situación", reflexionó.

A la espera de lo que se pueda ver esta noche en el estadio de Gran Canaria, Luis César Sampedro ofreció ayer un primer boceto de lo que aguarda de su nuevo Deportivo. "Falta la puesta en escena para saber cómo estamos", avisó; "pero quiero un Dépor rocoso, fuerte y que juegue bien". "Completo, que contragolpee, que domine muchos registros, que cuando tenga el balón sepa lo que hacer con él y cuando no lo tenga, qué debe evitar del rival. Se cometerán errores, habrá partidos que no manejemos el balón con criterio o que defendamos mal. Después del domingo sabré qué tengo que entrenar de cara al siguiente. Tendré el diagnóstico", apuntó.

Luis César, en ese sentido, desveló que su objetivo es hacerle el partido incómodo a Las Palmas. "Está en un momento dulce de juego y resultados. Ha pasado su crisis inicial y lo que queremos plantear es un partido incómodo, tanto en ataque como en defensa", argumentó.

La ausencia de Mujaid

El entrenador deportivista también se detuvo en su comparecencia de ayer en la situación vivida el viernes con la convocatoria. En un primer momento, el club incluyó al fabrilista Mujaid en la lista para el partido, pero después lo sustituyó por Bourdal. "Somos tres o cuatro personas hablando de muchas cosas. Molestias de jugadores, cuándo vuelven los internacionales... y también haciendo la convocatoria. Con los dorsales y los nombres nos hicimos un lío. La convocatoria es como estaba prevista. Cometimos un error y yo soy responsable. A Mujaid no le falta nada, tengo que hacer una lista equilibrada, tenía un plaza de central y he elegido a Bourdal", justificó Luis César sobre la presencia del defensa.